Путин ждёт от СВР повышения качества аналитики

Москва. 20 декабря. ИНТЕРФАКС-АВН - Президент РФ Владимир Путин рассчитывает, что сотрудники Службы внешней разведки (СВР) будут активно выявлять и нейтрализовывать потенциальные угрозы для России, гибко реагировать на динамику изменения международной обстановки.

Путин в воскресенье, в День работника органов безопасности, посетил в Москве штаб-квартиру СВР, которая отмечает столетие в Москве и возложил цветы к монументу сотрудников ведомства.

"Рассчитываю, что и впредь Служба внешней разведки будет гибко реагировать на высокую динамику изменения международной обстановки, активно участвовать в выявлении и нейтрализации потенциальных угроз для России, повышать качество своих аналитических материалов", - сказал Путин, выступая на церемонии возложения.

Поздравляя работников и ветеранов органов безопасности с праздником, Путин пожелал "успеха всем, кто защищает Россию от внешних и внутренних угроз, отстаивает суверенитет и национальные интересы, и для кого безопасность и благополучие родины были, есть и будут главным делом всей жизни".

За прошедший век, отметил президент, разведчики внесли неоценимый вклад в обеспечение безопасности государства, самоотверженно выполняли сложнейшие задачи, результаты которых, порой, оказывали влияние на ход отечественной и мировой истории.

Российскую контрразведку Путин похвалил за проведенные сложные профессиональные операции и поставил контрразведчикам задачу развивать достигнутые ими успехи.

"Необходимо развивать достигнутые успехи в работе органов контрразведки. Знаю, о чём здесь говорю и высоко оцениваю проведённые сложные профессиональные операции", - сказал Путин.

По его словам, необходимо уделить самое серьезное внимание информационной безопасности, борьбе с экстремизмом и коррупции, преступлениями в сфере экономики.

"И, конечно, надо добиваться более эффективной защиты государственной границы. Тем более, учитывая риски тлеющих региональных конфликтов вблизи наших рубежей", - сказал Путин.

Он также отметил, что работа органов безопасности, основанная на соблюдении закона, всегда будет исключительно важна для обеспечения национальных интересов России.

"Эффективная работа органов безопасности, подчиненная закону и национальным интересам, всегда была и всегда будет исключительно значима для России. Это одна из важнейших гарантий суверенного, демократического, самостоятельного развития нашего многонационального общества, его устойчивости перед любыми вызовами", - сказал глава государства.

Среди таких вызовов Путин назвал международный терроризм, с которым у россиян, по его словам, "особые счёты". "Сегодня у нас создана мощная общегосударственная система борьбы с терроризмом. Еще в 2010 году в России было зарегистрировано 779 преступлений террористической направленности, в 2015 их было уже 36, а за 11,5 месяцев текущего года - два", - сказал президент.

Он отметил, что "за этой статистикой огромная повседневная, опасная и тяжелая работа, её новое качество". Он призвал сотрудников ФСБ и других служб действовать и впредь "столь же решительно и последовательно".