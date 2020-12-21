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WarSpot

Американская армия пересаживается на обновлённые «Абрамсы»

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Источник изображения: warspot.ru

Армия США расширяет программу модернизации своих танков Abrams. Вчера, 19 декабря, портал defenseworld.net сообщил о том, что Минобороны США объявило о заключении контракта с General Dynamics Land Systems на модернизацию действующих танков до уровня Abrams M1A2 SEP v3 (на вооружении армии эти машины состоят как Abrams M1A2C).

Стоимость сделки оценивается в $4,62 млрд. Кроме того, на этой неделе был заключён контракт на $1,1 млрд с компанией Honeywell на поставку двигателей AGT 1500, используемых в танках Abrams. При этом по обоим контрактам не разглашаются объёмы работ, известно лишь о планах завершения модернизации до 2028 года.

Танк Abrams M1A2C

Источник изображения: defenseworld.net

Танк Abrams M1A2 SEP v3 впервые был представлен на оружейной выставке AUSA в октябре 2015 года, а спустя два месяца автобронетанковое управление армии США (TACOM) заключило с компанией General Dynamics Land Systems контракт на переоборудование танков Abrams. После прохождения испытаний Abrams M1A2 SEP v3 был официально принят на вооружение как M1A2C.

По словам Грега Дуды, руководителя программы испытаний танков Abrams, многие не понимают всего объёма модернизации, проведённого в модификации SEP v3 (Systems Engineering Plan version 3). «Новые танки M1A2 SEP v3 уже даже внешне мало походят на первые образцы Abrams. Кроме того, общая компьютеризация систем позволяет проводить полноценную диагностику боевой машины в полевых условиях, а всего программа управления танка насчитывает 1,4 млн строк кода», — заявил Дуда.

В компании General Dynamics указывают, что новая версия отличается от предыдущей улучшенными прицельными приспособлениями, обновлённой электронной системой и новой активной системой защиты. Кроме того, новые Abrams будут экономнее расходовать топливо при сохранении мощности двигателя, а также станут более ремонтопригодными.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
M1 Abrams
Компании
General Dynamics
Проекты
ИТ
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