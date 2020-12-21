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Известия.ru

Армения заявила о размещении пограничников РФ на границе с Азербайджаном

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Николай Сиденков

В минобороны Армении заявили, что российские пограничники будут размещены на некоторых участках границы с Азербайджаном. Как отметили в ведомстве, они будут обеспечивать безопасность на спорных участках дороги между армянскими райцентрами Горис и Капан, которая проходит по границе республик.

Протяженность спорных участков дороги составляет 21 км. Горис располагается в 240 км от Еревана и в 70 км от Капана на автомобильной дороге Ереван — Степанакерт.

«В соответствии с достигнутым соглашением на участке дороги Горис — Давид Бек для обеспечения бесперебойного движения будут размещены российские пограничные войска», — говорится в сообщении, появившемся на сайте оборонного ведомства в субботу, 19 декабря.

В настоящий момент на указанном участке проводятся комплексные мероприятия по обеспечению безопасности. На линии соприкосновения будут в скором времени размещены пограничники Армении и Азербайджана.

20 декабря в пресс-службе МЧС России рассказали, что специалисты ведомства доставили по железной дороге в Нагорный Карабах очередную партию гуманитарной помощи. Сообщается, что накануне специалисты разгрузили семь вагонов с гуманитарной помощью. Речь идет о 300 куб. м пиломатериалов и платформе с автокраном. Это вторая часть гуманитарной помощи, доставленная МЧС России по железной дороге. Всего в регион прибыло девять вагонов из 54.

9 ноября президент России Владимир Путин, премьер-министр Армении Никол Пашинян и азербайджанский лидер Ильхам Алиев подписали соглашение, согласно которому 10 ноября в Нагорном Карабахе прекратились боевые действия.

Документ в том числе предусматривает введение в регион российских миротворцев, обмен пленными между сторонами конфликта, передачу Ереваном Баку ряда районов региона и возвращение беженцев в Карабах.

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Азербайджан
Армения
Россия
Компании
МЧС
Персоны
Путин Владимир
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