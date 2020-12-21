Почему Америка кричит о всемогуществе «русских хакеров»

Новое грандиозное обвинение в адрес России прямо сейчас конструируется Западом. Речь идет о самом масштабном в истории кибернетическом взломе. Пользуясь этим поводом, американские аналитики кричат, что Россия взломала не только компьютеры, но и сознание американцев. Каковы реальные причины происходящей истерики?

Нашим американским партнерам обязательно нужно ознакомиться с классикой советского кинематографа. Например, с фильмом "Кавказская пленница". Монолог американских политиков о постоянной в чем-либо вине России напоминает сцену с зачитыванием в отделении милиции проступков Шурика. Разве что за исключением одного хрестоматийного эпизода. Когда "Шурик" в лице Москвы спросит: "А что, часовню тоже я развалил?", ему ответят: "Конечно, ты – и не смотри на то, что это было в XIV веке".

И такой очередной "часовней" сейчас стало обвинение России в самом, пожалуй, масштабном хакерском взломе правительственных сетей Соединенных Штатов.

Количеством и стереотипами

Кому-то, возможно, показалось, что Агентство национальной безопасности и другие спецслужбы сделали какие-то выводы после взломов 2016 года и обеспечили защиту правительственных серверов. Однако в реальности все оказалось совсем не так. Из-за разгильдяйства или из-за того, что четыре года назад никакой массовой кибератаки русских не было (а вся история являлась исключительно пиар-ходом), никаких мер безопасности усилено не было – и в результате сейчас американцев взломали по-настоящему.

Через подмену кода продукции компании SolarWind, установленной на 18 тысяч компьютеров, неизвестные киберпреступники еще с марта получили доступ к данным Госдепа, Пентагона, министерств торговли, юстиции, финансов, внутренней безопасности и ряда других. Всего, по данным компании Microsoft, атаке подверглось более 40 структур – 80% из них американские, а остальные канадские, израильские, британские и из других стран. Точное количество компаний пока неизвестно – как и масштаб украденного, но, как сообщает New York Times, зараженная продукция использовалась в абсолютном большинстве крупнейших компаний мира.

Не сумев предотвратить взлом, американцы по своей традиции еще до расследования назначили правильных в нем виновных. И это, конечно, не АНБ и не иные спецслужбы, обеспечивающие кибербезопасность США. "Мы все еще разбираемся в том, что произошло, но уже может четко сказать, что это сделали русские", – заявил госсекретарь Майк Помпео.

Российские власти свое участие отрицают. "Нападения в информационном пространстве противоречат внешнеполитическим принципам нашей страны, ее национальным интересам и пониманию того, как выстраиваются отношения между государствами. Россия не проводит "наступательных" операций в виртуальной среде", – говорится в заявлении посольства Российской Федерации в Соединенных Штатах.

Казалось бы, американцы должны предъявить доказательства участия России во взломе. Однако вопреки требованиям ряда сенаторов рассказать американскому народу о происходящем, информация о взломе, скорее всего, останется под грифом "совершенно секретно". Иначе говоря, обвинения в адрес нашей страны останутся абсолютно голословными.

В Белом доме, видимо, рассчитывают, что словам о киберруке Москвы поверят на слово. И политики верят – ведь это то, во что они верить привыкли и даже хотят. "Хакеры – это как русские бомбардировщики. Летают над всей страной и выявляют наши слабости", – отметил сенатор Митт Ромни. А его коллега по Сенату Дик Дарбин назвал взлом "объявлением Россией, по сути, войны Соединенным Штатам, которое мы должны воспринять крайне серьезно".

Мозги на очереди

Войну в ответ, конечно, никто объявлять не будет, однако новые основания для пакетов санкций американцы получили. Впрочем, некоторые призывают взглянуть на ситуацию более стратегически, ведь Россия "взламывает не только наши компьютеры, но и наши умы". Об этом написал известный американский журналист Фарид Закария. Фактически он предлагает сосредоточиться на более серьезной угрозе, якобы исходящей от России – попытках "перестроить информационное пространство". И перестраивает Россия сие пространство, по мнению журналиста, двумя способами.

Во-первых, осуществляет массовый вброс фальшивых сообщений и новостей, которые должны забить мозги обывателю. Во-вторых, пытается встраивать эти фальшивки в стереотипы простых американцев. "Социально изолированные, отрезанные от большинства общественных структур американцы становятся еще более восприимчивыми к теориям, подтверждающим их партийные убеждения", – пишет Фарид Закария.

И вопрос сейчас не в том, как американцы будут разбираться с Россией за эту очередную ее "часовню". Вопрос в том, что Вашингтон будет делать с тем, что вызвало жалобы на российские "взломы мозгов". А именно с глубочайшим кризисом американской пропаганды – как глобальной, так и действующей в США.

До недавнего времени именно американцы считались непревзойденными мастерами конструирования мозгов. Пользуясь доминированием в информационной, мультимедийной, правозащитной и телевизионно-развлекательной сфере, Вашингтон внедрял в умы жителей всего мира те ценности и мысли, которые соответствовали потребностям Соединенных Штатов. О могуществе и глубокой порядочности Вашингтона, о либерально-демократической системе как безусловном образце для многих политически неполноценных народов, о необходимости отказа третьих стран от права на национальные интересы ради допуска в "джентльменский клуб" – а точнее, на порог клуба для возможности коллективного фотографирования с его участниками. На эти цели шли миллиарды долларов.

Монополия, мантры и интернет

И как так получилось, что сейчас эта система барахлит и уступает "российским конструкторам"? Из-за того, что "Спутник", RT и другие информационные инструменты российского конструирования сознания оказались богаче и влиятельнее? При всем уважении к коллегам – нет. Возможности отечественных СМИ на Западе в разы, если не в десятки раз уступают западным визави. Настоящих же причин кризиса западных инструментов по конструированию сознания несколько.

Во-первых, долговременная монополия США и ЕС в информационной сфере сыграла с ними дурную шутку. Отсутствие конкурентов привело к глубочайшему закостенению и вырождению. Тексты потеряли остроту и новизну, оказались перенасыщены мантрами и идеологией.

Причем идеологией, которая не работает. Толерантность не смогла решить расовые проблемы в США или ЕС, свободный рынок привел лишь к обнищанию среднего класса, свобода слова привела к вседозволенности, безнаказанности и охотам на ведьм (достаточно посмотреть на количество обвинений в харассменте, выдвинутым известным людям и приведшим к слому их карьер). А поскольку данная идеология – и это во-вторых – серьезно отличалась от практического воплощения "американского мира", в нее перестали верить, ведь холодильник всегда рано или поздно одерживает победу над телевизором. Сначала перестали верить жители стран третьего мира (особенно те, которых или соседей которых активно бомбили американские демократы), а затем и граждане Соединенных Штатов.

В тот самый момент, когда американский журналистский мейнстрим развернул крестовый поход против президента Трампа, когда стал вбрасывать в общество целые мегатонны фейков и сомнительных историй, это добило веру американцев в их прессу.

И тогда они – что является третьей причиной кризиса – обратились к иным информационным ресурсам, имеющим альтернативную точку зрения. Не только и не столько к RT, сколько к многочисленным сетевым изданиям в интернете. Контролировать которые очень сложно – как и контент, ими распространяемый. И как раз именно этот низкокачественный, но "жареный" контент ложился на "партийные убеждения" ряда американцев, уводя тех же республиканцев на крайне правые позиции.

Именно сочетание всех этих трех факторов привело к кризису западной информационной системы и стало причиной появления огромного количества людей, не подверженных ее влиянию и даже противостоящих ему. И когда Фарид Закария сотоварищи называет этих людей чуть ли не российскими агентами, это звучит странно.

Польский националист из правящей партии "Право и справедливость", ближневосточный исламист, китайский социалист – вряд ли их можно назвать союзниками и соратниками. Они находятся в разных группах, но в то же время создают для американской информационной машины "идеальный шторм". А поскольку эта конструкция оказалась совсем не гибкой (отчасти потому, что исполнители сами поверили в либерально-идеологические пустышки, которые транслировали), то шторм ее просто ломает.

Казалось бы, Закария и его друзья должны были бы заняться восстановлением механизма "конструирования мозгов" (на котором зиждется американское могущество в мире). Пересмотреть информационную повестку, убрать из редакций профессиональных либералов, проанализировать взгляды обществ и подстроиться под них. Однако вместо этого они снова превращают свое поражение в разрушенную Россией "часовню". Что – к сожалению для них – является лишь залогом дальнейших поражений.

Геворг Мирзаян, доцент Финансового университета