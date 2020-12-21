Новое командование: в США формируют космическую военную структуру

В 2021 году в США начнет работу новое Командование космических систем

В США завершена подготовка к формированию Командованию космических систем. В целом, уже определены задачи, которые встанут перед новой структурой, а свою работу командование начнет, как ожидается, в начале 2021 года. «Газета.Ru» - об очередном шаге США по милитаризации космоса.

«Мы завершили формирование нового командования, определили его функции и организационно-штатную структуру», - сказал начальник Управления космических операций Джон Рэймонд во время телеконференции 15 декабря.

Командование космических систем - это одно из трех командований, создаваемых в рамках новых Космических сил ВС США. Два других - Командование космических операций и Командование космической подготовки и готовности. Командование космических операций - первое из трех, о формировании которого официально объявлено в октябре этого года.

В то время как Командование космических операций будет управлять орбитальной группировкой космических аппаратов, Командование космических систем будет отвечать за разработку, закупку и техническое сопровождение этих систем. Командование космической подготовки и готовности будет обучать специалистов для нового вида Вооруженных сил США - Космических сил.

Генерал Джон Рэймонд сказал, что новое Командование космических систем будет основываться на реформах, реализованных в SMC 2.0 (Space and Missile Systems Center), которые переориентировали Центр космических и ракетных систем на более инициативный подход к закупкам вооружения, военной и специальной техники.

В дополнение к SMC, Командование космических систем будет курировать Управление быстрых космических возможностей (Space Rapid Capabilities Office) и Агентство космических разработок (Space Development Agency), последнее из которых работает за пределами компетенции Космических сил ВС США, но войдет в их состав в 2022 году, пишет Defense News.

По словам Джона Рэймонда, с этими и, возможно, другими организациями, закупающими космические системы в составе Космических сил ВС США, Командование космических систем будет способствовать более здоровой конкуренции между производителями и приобретателями оружия.

Космические силы ВС США планируют представить свои окончательные предложения по структуре и численности Командования космических систем министру ВВС США в ближайшие недели. Поскольку в календарном году осталось всего две недели, Джон Рэймонд сказал, что планирует создать новую организационно-штатную структуру в начале 2021 года.

О создании нового, шестого вида вооруженных сил США - Космических сил, которые должны быть независимыми и обладать равными правами с остальными видами американских ВС, - решение было принято в 2018 году президентом США Дональдом Трампом.

Соответствующее правительственное распоряжение он подписал 18 июня, в документе содержатся указания Пентагону по созданию Космических сил. Изменения могут привести к радикальному преобразованию Вооруженных сил США.

Космические функции, рассредоточенные в настоящее время по разным видам вооруженных сил и родам войск, теперь будут собраны воедино.

«Настоящим документом предписываю министерству обороны и Пентагону немедленно начать процесс создания Космических войск как шестого вида вооруженных сил Соединенных Штатов», - заявил Дональд Трамп в ходе встречи в Национальном космическом совете США в июне 2018 года.

«Это весьма масштабное и важное заявление. У нас есть Военно-воздушные силы, и мы собираемся создавать Космические силы. Это будет отдельный вид Вооруженных сил, но равный в правах со всеми остальными. Это будет очень важный вид ВС США», - добавил тогда Дональд Трамп.

Боеготовые и боеспособные космические силы США будут ориентированы на новый набор компетенций и миссий - таких, как космическая радиоэлектронная борьба, орбитальные боевые действия, управление космическими сражениями, а также доступ к космосу и господство в этой сфере вооруженной борьбы.

Будущие войны, по мнению военно-политического руководства Соединенных Штатов, будут вестись не только в воздухе, на земле и на море, но также и в космосе и киберпространстве.

Михаил Ходаренок