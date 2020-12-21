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WarSpot

PILICA: польская система ПВО

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Источник изображения: warspot.ru

Польша расширяет возможности для борьбы с воздушными целями. Вчера, 19 декабря, пресс-служба консорциума PGZ-PILICA сообщила о передаче польской армии первого зенитного ракетно-артиллерийского комплекса PILICA.

Первый из шести заказанных комплексов поступил на вооружение 3-й Варшавской ракетной бригады ПВО, дислоцируемой в Сохачеве. Комплекс PILICA состоит из шести огневых установок, командного пункта, радиолокационной станции, двух транспортных машин, двух машин с боеприпасами, а также шести артиллерийских тягачей, способных как буксировать огневые установки, так и перевозить их внутри кузова.

Промо-ролик зенитного ракетно-артиллерийского комплекса PILICA

Каждая огневая установка PILICA включает в себя спаренную 23-мм пушку, а также две пусковые установки для ракет Piorun. Целеопределение и наведение обеспечивает компьютеризированная система, включающая оптический модуль с тепловизором и лазерным дальномером. Такое сочетание позволяет использовать каждую огневую установку PILICA автономно, или же комплексно в качестве системы ПВО малого радиуса действия.

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Страны
Польша
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