PILICA: польская система ПВО

Польша расширяет возможности для борьбы с воздушными целями. Вчера, 19 декабря, пресс-служба консорциума PGZ-PILICA сообщила о передаче польской армии первого зенитного ракетно-артиллерийского комплекса PILICA.

Первый из шести заказанных комплексов поступил на вооружение 3-й Варшавской ракетной бригады ПВО, дислоцируемой в Сохачеве. Комплекс PILICA состоит из шести огневых установок, командного пункта, радиолокационной станции, двух транспортных машин, двух машин с боеприпасами, а также шести артиллерийских тягачей, способных как буксировать огневые установки, так и перевозить их внутри кузова.

Промо-ролик зенитного ракетно-артиллерийского комплекса PILICA

Каждая огневая установка PILICA включает в себя спаренную 23-мм пушку, а также две пусковые установки для ракет Piorun. Целеопределение и наведение обеспечивает компьютеризированная система, включающая оптический модуль с тепловизором и лазерным дальномером. Такое сочетание позволяет использовать каждую огневую установку PILICA автономно, или же комплексно в качестве системы ПВО малого радиуса действия.