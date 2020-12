Гуаньча (Китай): российско-китайское соглашение об уведомлениях о пусках ракет продлевается на 10 лет. США просят не нервничать.

Китай и Россия продлили на 10 лет соглашение о взаимных уведомлениях о пусках ракет. Это говорит о повышении уровня доверия между ними. Соглашение является примером заботы о международной безопасности. США и Запад действуют во вред мировой стабильности. Они должны прекратить вредительскую политику в отношении Китая и России.

15 декабря на пресс-конференции официальный представитель Министерства обороны Китая Тан Кэфэй заявил: "После предварительного обсуждения, 15 декабря министры обороны Китая и России Вэй Фэнхэ и России Шойгу подписали Протокол о продлении срока действия "Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Китайской Народной Республики об уведомлениях о пусках баллистических ракет и космических ракет-носителей от 13 октября 2009 года"". (Соглашение вступило в действие 16 декабря 2009 года - прим. ред.).

Министры обороны двух стран провели видеоконференцию, официально подтвердив подписание Протокола, и объявили о продлении "Соглашения" еще на 10 лет. Политики подчеркнули, что обе армии готовы укреплять практическое сотрудничество на этой основе и еще больше повышать значение двусторонних отношений.

Официальный представитель МИДа Китая Ван Вэньбинь также заявил 16 декабря, что подписание вышеупомянутого Протокола является ярким проявлением высокого уровня всеобъемлющего стратегического партнерства между Китаем и Россией в новую эпоху. Оно придало позитивную энергию поддержанию международной системы контроля над вооружениями и дало прочную гарантию содействию глобальной стратегической стабильности.

С точки зрения национальной безопасности время, количество и место пусков баллистических ракет являются одними из самых важных военных секретов. Китайские и российские военные продлили соглашение о взаимном уведомлении от 2009 года, еще на 10 лет, что является ярким доказательством взаимного стратегического доверия между двумя странами, который 16 декабря не могли не признать даже западные СМИ.

То, что Китай и Россия уведомляют друг друга о запуске баллистических ракет и космических ракет-носителей, имеет еще один важный параметр. Хотя Соединенные Штаты крайне демонизируют военную мощь Китая и России, пока существует высокая степень политического взаимного доверия между нами и Россией, у других стран также есть возможность достичь аналогичных соглашений с Китаем и Россией, чтобы избежать так называемой "ядерной угрозы". Дело не в том, насколько воинственны и ужасны Китай и Россия, а во враждебном отношении западных стран к этим двум странам, которое приводит к существованию ядерных рисков и создает для них самих напряженную атмосферу. Если Европа сможет отказаться от своей враждебности по отношению к вооруженным силам КНР и РФ и перестанет следовать за Соединенными Штатами в политике, то шансы человечества на долгосрочный мир значительно увеличатся.

5 июня прошлого года главы государств Китая и России подписали в Москве "Совместное заявление РФ и КНР о развитии отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, вступающих в новую эпоху", а также "Совместное заявление РФ и КНР об укреплении глобальной стратегической стабильности в современную эпоху". Продвижение китайско-российских отношений к "новой эре китайско-российского всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия" означает, что отношения двух стран вступили в новый этап более высокого уровня и активного развития, что очевидно для всего мира.

А американские СМИ раздули из этого "китайско-российский военный союз", применяя свою гегемонистскую логику для объяснения всего произошедшего, безответственно требуя от европейских союзников усилить военное давление на российские границы; в то же время они привлекли Индию, Австралию и Японию, чтобы накалить обстановку в Южно-Китайском море.

Кто выступает за мир во всем мире? А кто намеренно разжигает войну? Это понятно с первого взгляда.

Китай и Россия тесно сотрудничают и поддерживают друг друга, что особенно важно в нынешней международной ситуации, потому что им необходимо иметь могущественную силу, чтобы сдерживать страны, которые постоянно провоцируют их и повсюду увеличивают риски войны.

Предпосылкой для улучшения качества китайско-российских отношений является установление между двумя странами высокой степени взаимного доверия, включая политическое и стратегическое доверие и доверие в области безопасности, в результате чего Китай и Россия смогли бы осуществлять всестороннее сотрудничество во всех областях.

Нынешние китайско-российские отношения на столь высоком уровне не были достигнуты в одночасье, а прошли долгий путь и множество испытаний.

После распада Советского Союза Россия пережила 1990-е годы в неопределенности и бедствиях. В глазах Соединенных Штатов тогдашняя Россия была беспомощной и неопытной, им и другим западным странам достаточно было только оказывать ей какую-то скудную помощь, и тогда в отношении нее они могли вести себя заносчиво.

Россия, откликнувшись на клич Соединенных Штатов о "демократии", не только не получила уважения со стороны Запада, но и столкнулась со "сжатием" своего стратегического жизненного пространства.

В то же время Китай, находившийся в периоде быстрого экономического развития, также столкнулся с угрозой сокращения своего стратегического жизненного пространства со стороны США. "Кризис в Тайваньском проливе", "Уничтожение посольства Китая в Белграде", "Инцидент на острове Хайнань" - все эти события все еще отчетливо стоят перед глазами.

Китай и Россия, естественно, были близки друг к другу, но, конечно, тогдашний уровень взаимного доверия между двумя странами не сравнится с нынешним. В 1994 году, в период самого большого упадка России, она и Китай решили 98% пограничных территориальных вопросов, а затем с границ были выведены войска и усилилась торговля.

В 1996 году президент России Борис Ельцин посетил Китай и опубликовал третье "Совместное китайско-российское коммюнике", которое заложило основу китайско-российского сотрудничества в международных делах.

Владимир Путин, вступив в должность президента России в марте 2000 года, уже в июле 2001 года подписал с КНР "Российско-китайский договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве", выразив свою решимость "отказаться от вражды на все времена".

И Пекин, и Москва выполняют свои обещания, ни одна сторон не прибегает к дипломатическим уловкам. Они не путают добро и зло и от начала до конца поддерживают отношения искреннего сотрудничества. Двадцать лет пролетели в мгновение ока, а Китай и Россия все также имеют здоровые и стабильные отношения, при этом масштабы сотрудничества постоянно расширяются.

Те, кто хотят посеять вражду несколькими фразами, сначала должны взглянуть на "срок годности" своего хозяина. Если говорить о "сроке годности" администрации Трампа, то не то, что 20 лет, даже 20 дней порядочности им не достичь. Как страна, которая не чувствует ответственности ни за одно свое международное соглашение, может завоевать доверие других?

Соединенные Штаты изо всех сил стараются подорвать российско-китайские отношения в угоду собственным геополитическим амбициям. После 11 сентября Джордж Буш-младший с энтузиазмом говорил о важности американо-российских отношений; но во время финансового кризиса 2008 года Барак Обама вновь отказался от китайско-американской концепции G2, сделав шаг назад и навредив и США, и Китаю. Имело ли это какой-то смысл? Взаимное доверие между Китаем и Россией с каждым шагом углубляется, в то время как доверие между КНР и США, а также между Россией и Соединенными Штатами вновь и вновь слабеет.

В июне 2012 года Путин посетил Китай. Тогда же обе страны заявили, что их отношения вступили в новую фазу "всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия". А между тем, именно в это время Соединенные Штаты спровоцировали "арабскую весну" на Ближнем Востоке. Китайско-российское сотрудничество продемонстрировало огромную силу в области международной политики: благодаря нашим странам предложение о военном вмешательстве в Сирию, выдвинутое западными странами во главе с США в Совете Безопасности ООН, неоднократно отклонялось. Твердая позиция Китая и России помешала Соединенным Штатам устроить "эффект домино" на Ближнем Востоке. В противном случае не только Ближний Восток превратился бы в море крови, но и Европа также не смогла бы выдержать наплыва беженцев.

В 2014 году Соединенные Штаты устроили "уличную революцию" на Украине, а затем вспыхнул Крымский кризис. США и Европа непрерывно вводили санкции против России, и только Китай помог ей ослабить их давление.

Когда Китай укрепил острова в Южно-Китайском море для защиты своего морского суверенитета, Россия с помощью реальных действий оказала ему поддержку, и именно российский флот стал проводником для китайских ВМС НОАК в Средиземное море.

В 2015 году Китай, Россия и Великобритания, Франция и Германия работали вместе, чтобы заставить администрацию Обамы подписать иранское ядерное соглашение, которое предотвратило вспышку крупнейшего кризиса на Ближнем Востоке и сорвало все планы США по стратегическому развертыванию.

Между Китаем и Россией существуют в высшей степени взаимодополняющие отношения: русские богаты энергоресурсами, а у китайцев есть экономические возможности. Китай - это вторая по величине экономика в мире, а Россия по ядерному арсеналу уступает только США. Поддержание стратегического сотрудничества между КНР и РФ - это, несомненно, кошмар для Соединенных Штатов и их прихвостней. CNN, The New York Times, The Wall Street Journal и американские аналитические центры, постоянно стремятся ухудшить китайско-российские двусторонние отношения, попутно размышляя о том, кто же подтолкнул "демократизированную" Россию к Китаю?

Взаимное доверие между США и Россией?

Перед распадом Советского Союза Соединенные Штаты обещали, что НАТО не будет расширяться в Восточную Европу. Однако США обманули Горбачева, а затем также обманули Ельцина. После саммита НАТО в Мадриде в 1997 году организация использовала "демократизацию" 1999 года как повод, чтобы расшириться на страны Восточной Европы. В марте 1999 года США вероломно втянули Польшу, Чехию и Венгрию в НАТО и поставили ракеты прямо у дверей России.

России пришлось проглотить горькие плоды своей стратегии, потому что после азиатского финансового кризиса в 1998 году хрупкая экономика России оказалась на грани краха. 80% внутренних сделок можно было проводить только в средневековом стиле "товарного обмена", и рубль потерял доверие. Только треть российских госслужащих могла получать полную зарплату. Потребительских товаров стало гораздо меньше, чем в советские времена. Вклады среднего класса в одночасье испарились. Ельцин мог лишь сидеть в "приемной" группы G7 (хотя в то время она и называлась G8) и ждать милостыни.

После прихода Путина к власти, Соединенные Штаты оказались крайне недовольны его подходом к защите интересов России и даже включили в число партнеров НАТО Грузию и Украину, чтобы сдерживать Россию.

Небольшая кучка олигархов Соединенных Штатов и России стремились добиться иллюзорной "американской демократии" в обмен на богатства русского народа… Были также шаги по "деиндустриализации" высокоразвитой индустриальной страны.

Какой должна быть идеальная Россия в глазах США? Лишенная ядерного потенциала, отказавшаяся от производства станков, строительной и сельскохозяйственной техники, не имеющая электронной и оборонной промышленности, не производящая никакие инструменты - всего лишь простой поставщик дешевой энергии. Чтобы обеспечить безопасность, как считали США, лучше всего разделить Россию.

Каким образом Путин может установить взаимное доверие с Соединенными Штатами, которые мечтают уничтожить Россию? Только если он согласится с тем, что стратегическое жизненное пространство США непременно должно быть бесконечно большим, а Россия обязана находиться в полузадушенном состоянии.

Если Россию действительно выжмут дочиста, единственным реальным противником США окажется Китай

Подъем Китая вызвал панику в Соединенных Штатах. В 2010 году Китай стал крупнейшим экспортером в мире, а в 2012 году Китай стал крупнейшей в мире страной-производителем. Темпы экономического роста в нем в четыре раза превышали темпы экономического роста Америки. Обама сместил свое стратегическое внимание на Азию и начал стратегию "перебалансировки сил в Азиатско-Тихоокеанском регионе".

"Индо-тихоокеанская стратегия" Трампа оказалась еще более амбициозной, но цели при этом не изменились:

1. Окружить Китай военными базами США и морскими вооруженными силами союзников;

2. Обеспечить господство ВМС США в Тихом Океане;

3. Получить исключительное право "свободного судоходства" в китайской акватории (Желтое, Восточно-Китайское и Южно-Китайское моря - прим. пер.).

Такого рода стратегический замысел неизбежно ставил под угрозу коренные интересы Китая. Был ли у Китая лучший выбор, помимо усиления собственной военной оборонной мощи? Только яростные фанаты Америки, преклонившие колени перед Соединенными Штатами, могут сказать, что Китай спровоцировал США.

Точно так же и в Европе только те политики, которые готовы стать американскими рабами, считают, что Россия представляет угрозу для членов НАТО. Почему они никогда не говорили, как ВМС США провоцируют Китай в Южно-Китайском море и Тайваньском проливе, а также ни разу не заявили, что Соединенные Штаты вместе с НАТО угрожают важнейшим городам России?

Если не сдержать этого американского картежника на тропе безрассудства, не ведающая страха Америка втянет весь мир в пучину бедствий.

Вместе поздравляя нового президента США с избранием на, Китай и Россия одновременно объявили о продлении китайско-российского "Соглашения о взаимных уведомлениях о пуске ракет" еще на 10 лет. Это не только демонстрирует высокую степень взаимного доверия между Китаем и Россией, но и отражает дух ответственности двух стран за поддержание глобальной стабильности.

Соединенным Штатам не нужно беспокоиться о том, что китайские межконтинентальные ракеты становятся ближе к ним, потому что они не нацелены на какие-то конкретные страны. Но в то же время это и есть предупреждающий сигнал определенным силам: не играйте с огнем. Пока Соединенные Штаты соблюдают правила, они могут не нервничать.

Здоровое развитие российско-китайских отношений показывает, что у мира есть альтернативный вариант глобального порядка, и в конечном итоге от гегемонизма он откажется.

Конь испытывается дорогой, а человек - временем!

Хоу Ша Юэгуан