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Известия.ru

Запуск нового российского модуля «Наука» на МКС могут отложить

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Запуск нового многофункционального лабораторного модуля к МКС могут отложить на лето 2021 года, сообщает телеканал «Известия». Ранее предполагалось, что отправка состоится в апреле.

Запуск нового многофункционального лабораторного модуля к МКС могут отложить на лето 2021 года, сообщает телеканал «Известия». Ранее предполагалось, что отправка состоится в апреле.

Модуль «Наука» на орбиту доставит ракета «Протон-М». Со станцией он состыкуется 23 июля. Аппарат обеспечит работу российской части МКС до 2030 года. Внутри предусмотрено 29 мест для исследований. Также в модуле размещены санузел и каюта для космонавта.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Протон-(К)М
Проекты
МКС
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