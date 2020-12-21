Запуск нового российского модуля «Наука» на МКС могут отложить

Запуск нового многофункционального лабораторного модуля к МКС могут отложить на лето 2021 года, сообщает телеканал «Известия». Ранее предполагалось, что отправка состоится в апреле.

Запуск нового многофункционального лабораторного модуля к МКС могут отложить на лето 2021 года, сообщает телеканал «Известия». Ранее предполагалось, что отправка состоится в апреле.

Модуль «Наука» на орбиту доставит ракета «Протон-М». Со станцией он состыкуется 23 июля. Аппарат обеспечит работу российской части МКС до 2030 года. Внутри предусмотрено 29 мест для исследований. Также в модуле размещены санузел и каюта для космонавта.