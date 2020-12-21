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Известия.ru

Старт нового российского модуля на МКС могут отложить на июль

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Источник изображения: Фото: ТАСС/Сергей Карпухин

Запуск российскогo мнoгоцелевого лабoраторного мoдуля «Нaука» на Мeждународную кoсмическую стaнцию (МКС) мoгут отлoжить с aпреля нa июль 2021 гoда. Об этoм в вoскресенье, 20 дeкабря, сoобщает «РИА Новости» сo ссылкoй на прeдварительную прoграмму пoлета стaнции, рaзработанной в РКК «Энeргия» (входит в «Роскосмос»).

Согласно программе, которая пока не утверждена, старт модуля «Наука» на ракете-носителе «Протон-М» с космодрома Байконур намечается на 15 июля, а его стыковка с МКС — на 23 июля.

В «Науке» будут расположены спальное место для третьего российского космонавта, второй туалет российского сегмента (два спальных места и один туалет есть в модуле «Звезда»), система регенерации кислорода из воды и система регенерации воды из урины. На нем также будут шлюзовая камера для выноса наружу станции научного оборудования и европейский дистанционный манипулятор ERA.

Первоначально запустить модуль «Наука» планировалось в мае 2020 года, а до этого — в июле. В декабре 2019 года гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил о возможном переносе мероприятия на 2021 год.

В октябре текущего года Рогозин заявлял, что в 2021 году планируется запуск двух российских модулей на МКС. По его словам, планируется запустить многоцелевой лабораторный модуль «Наука», спустя полгода после его запуска будет введен в состав станции узловой модуль «Причал».

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Страны
Россия
Продукция
Протон-(К)М
Компании
Роскосмос
Персоны
Рогозин Дмитрий
Проекты
2020-й год
Байконур
МКС
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