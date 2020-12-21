Заглянуть за гиперзвук: чем Россия будет защищаться от нового оружия

Президент рассказал о «противоядии» на ежегодной пресс-конференции

На итоговой пресс-конференции 17 декабря Владимир Путин заявил о том, что Россия «активно работает» над «противоядием» от будущего гиперзвукового оружия (ГЗО) других стран. Президент не конкретизировал, о каких системах идет речь, но сведения о некоторых из них ранее уже появлялись в открытых источниках. Эксперты отмечают, что защита от такого оружия — чрезвычайно сложная, но реализуемая задача. Как ее собираются решать в нашей стране — разбирались «Известия».

Защита будущего

Источники «Известий» в Министерстве обороны и военно-промышленном комплексе пояснили, что сейчас идет сразу несколько научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по средствам защиты от гиперзвукового оружия. Все они осуществляются в рамках единого замысла для создания эшелонированной обороны. Противодействовать будут и самим боеприпасам, и их носителям, и системам наведения и прицеливания. Часть разработок уже дошла до стадии испытаний, добавили собеседники.

Некоторые сведения о ведущихся работах можно почерпнуть и в открытых источниках. Так, в 2019 году АО «Научно-производственное предприятие «Дельта» запатентовало в России метод борьбы с гиперзвуковыми летательными аппаратами. Входящее в госкорпорацию «Ростех» предприятие предложило схему их уничтожения мощным лазером, а также пассивный способ обнаружения, не требующий использования радиолокатора.

Фото: ТАСС/Виталий Невар Источник изображения: iz.ru

Известно, что в интересах Минобороны ведутся разработки сразу нескольких вариантов лазерных вооружений. На боевом дежурстве в России с 2018 года стоит мобильный комплекс «Пересвет». Военные не раскрывают его функций, но считается, что он предназначен для ослепления разведывательных спутников в ближнем космосе. Пресс-служба Минобороны сообщала, что ведутся работы по наращиванию мощности и о планах размещения в будущем на авиационном носителе.

— Борьба с гиперзвуковым оружием — сложнейшая задача, — пояснил «Известиям» военный эксперт Владислав Шурыгин. — Но под этим собирательным названием имеются в виду самые разные системы, с разными скоростями и характеристиками. Защищаться от них придется по-разному. Большинство перспективных зарубежных разработок имеет скорость в пять-восемь раз больше скорости звука. Как противостоять им — понятно, подходы к этому давно есть. Гораздо сложнее создать средства против тяжелых и мощных ракет, летящих в три-четыре раза быстрее и маневрирующих в полете, таких как наш «Авангард».

Даже лучшая зенитная ракетная система по таким сверхскоростным целям будет иметь намного меньшую дальность, чем по обычным самолетам. Ею можно будет прикрыть какие-то отдельные объекты, но не всю территорию. Поэтому проблему гиперзвука и приходится решать комплексно, задействовать как прямые, так и непрямые способы борьбы, оружие на новых физических принципах. Понадобятся также средства раннего обнаружения и объединение всех систем ПВО и ПРО в единую автоматизированную сеть, считает эксперт.

Лазерный комплекс «Пересвет» Источник изображения: Фото: РИА Новости/Министерство обороны РФ

Для того чтобы сделать оружие противника безвредным, не обязательно физически уничтожать его. Достаточно подавить помехами средства наведения. «Ослепшая» боевая часть не сможет точно поразить цель. Для этого в нашей стране ведутся разработки современных средств радиоэлектронной борьбы.

Как ранее сообщали «Известия», для поражения самолетов-носителей управляемого оружия до того, как они успеют его применить, в стадии разработки находится и многофункциональный ракетный комплекс дальнего перехвата на базе истребителя МиГ-31.

Уже сегодня

Но в России уже сегодня поставлены на вооружение некоторые системы, рассчитанные на обнаружение и уничтожение ГЗО тактического и оперативно-тактического уровня. С прошлого года расчеты зенитных ракетных систем С-400 «Триумф» регулярно тренируются на полигонах перехватывать новейшие ракеты-мишени «Фаворит-РМ», имитирующие перспективные гиперзвуковые летательные аппараты США, стран ЕС и Китая. Построенные на базе модифицированной ракеты от С-300, они разгоняются до 1900 м/с и способны маневрировать в полете.

Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко Источник изображения: iz.ru

Схожими с «Триумфом» возможностями по поражению гиперзвуковых объектов обладают и новые системы С-300В4, которые поставляются на вооружение Сухопутных войск. А находящийся на завершающем этапе создания С-500 «Прометей» будет иметь увеличенный по сравнению с ними радиус поражения ГЗО и прикрывать от него больше территории.

— Мы уже находимся на этапе новой гонки гиперзвуковых вооружений, — считает военный историк Дмитрий Болтенков. — Пока ВВС США свои новейшие ракеты собирается подвешивать на бомбардировщики B-52H. Они прекрасно знакомы средствам ПВО СССР, а теперь и России. Это старые самолеты, тихоходные и хорошо заметные на радарах. С ними можно и нужно бороться до того, как те применят свою боевую нагрузку.

Но, по мнению эксперта, уже через десятилетие гиперзвуковые ракеты могут появиться и на других носителях, включая наземные пусковые установки, корабли и подводные лодки. С ними бороться гораздо сложнее.

Бомбардировщик B-52H с приборно-измерительной машиной быстрого реагрования Источник изображения: Фото: REUTERS/U.S. Air Force/Giancarlo Casem

В такой ситуации будут работать уже привычные и испытанные инструменты сдерживания. Защитой от применения противником гиперзвукового оружия станет неотвратимость ответного удара, как гиперзвукового, так и ядерного. Для этого надо поддерживать в порядке собственные высокотехнологичные вооружения и стратегические силы, средства своевременного обнаружения атак, считает Дмитрий Болтенков.

Год назад Минобороны объявило о своих планах создать сплошное радиолокационное поле против аэродинамических целей, включая гиперзвуковые. Первая станция сверхдальнего загоризонтного обнаружения «Контейнер» уже введена в строй в декабре 2019-го. Она способна предупредить о приближении самолетов-носителей к границам страны задолго до того, как они выйдут на дальность пуска гиперзвуковых или обычных крылатых ракет. Планируется построить еще несколько таких радиолокационных станций. Следующая должна будет наблюдать за Арктикой. Это направление традиционно считается наиболее уязвимым для нанесения ракетного удара стратегической авиацией США.

По данным военного ведомства, расположенная в Мордовии станция «Контейнер» в этом году отслеживала около 10 тыс. воздушных целей в день на расстоянии до 2000 км от российских границ над Западной Европой, Ближним Востоком, Персидским заливом и Средиземноморьем. Летом и осенью она успешно использовалась для обнаружения полетов B-52 над Черным и Балтийским морями.

РЛК «Небо-М» Источник изображения: Фото: ТАСС/Ладислав Карпов

К способным обнаруживать гиперзвуковые объекты относятся и мобильные радары «Небо-М». Воздушные цели они засекают за 600 км, а по баллистическим ракетам в ближнем космосе дальность обнаружения достигает 1800 км. Такие локаторы уже активно поставляются во все военные округа.

В перспективе к этой задаче наблюдения за пусками ГЗО присоединятся и космические спутники. Вся информация от радиолокаторов и других средств обнаружения будет стекаться в единую автоматизированную сеть управления, что позволит построить систему раннего предупреждения, аналогичную той, что создана для обнаружения стартов межконтинентальных баллистических ракет.

Антон Лавров