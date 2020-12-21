Украинскую оборонку ждут великие потрясения

Президент Владимир Зеленский назначил Юрия Гусева новым гендиректором «Укроборопрома» в начале декабря. За эти дни новый руководитель оборонного госхолдинга успел уже дважды провести пресс-конференции с разъяснением своих взглядов на реформы ведомства.

На первой, ознакомительной, Гусев заявил, что планирует уже в следующем году завершить реформу оборонно-промышленного комплекса Украины и ликвидировать концерн.

В начале текущей недели на совместной пресс-конференции с вице-премьером Олегом Уруским, возглавляющим курирующее «оборонку» Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности, Гусев приподнял завесу над тем, как эта долгожданная реформа будет проходить.

Важный тезис был озвучен главой «Укроборонпрома»: «дорожная карта» реформы оборонного комплекса Украины уже готова, более того, её уже представили Совету национальной безопасности и обороны и премьер-министру.

Следуя выбранному курсу, кабмин вывел из состава «Укроборонпрома» 19 госпредприятий. Почти все они переданы Фонду госимущества для дальнейшей приватизации. Вскоре правительство предпримет аналогичный шаг, после чего в составе концерна останутся шесть десятков предприятий. Именно на их базе и создадут девять укрупненных компаний, которые в конечном итоге объединят в два холдинга – «Оборонные системы Украины» и «Аэрокосмические системы».

После этого сам концерн будет окончательно ликвидирован.

Официальный старт реформе должен дать Совет национальной безопасности и обороны, который должен утвердить концепцию, а также дорожную карту преобразований.

Корпоратизацию этих предприятий концерн «Укроборонпром» будет проводить самостоятельно без вмешательства профильного министерства, которое ещё недавно хотело вывести из его состава АНТК «Антонов» и ещё пять авиастроительных предприятий страны.

Интересно будет посмотреть, как предлагаемый турборежим будет применяться для реформирования самой закрытой отрасли экономики страны, в которой за предыдущие годы сложились свои особые «правила игры». Если на этот раз слова чиновников не разойдутся с делом, то отрасль ожидают в короткий срок разительные изменения.

Пока Гусев уклоняется от вопросов, будет ли он «выгонять на мороз» управленческую команду своего предшественника, но озвучил вероятный сценарий, как это может произойти.

По его словам, до конца года в «Укроборонпроме» будет создана новая организационная структура, что предполагает также проведение анализа работы предыдущего руководства концерна.

Агентство УНИАН считает, что пока вице-премьер и глава концерна демонстрируют серьёзную решимость воплотить в жизнь одно из важных предвыборных обещаний президента Владимира Зеленского: побороть коррупцию в оборонном комплексе путём его глубокого реформирования.