Рецензия на книгу «Почему разведка терпит неудачу: уроки революции в Иране и войны в Ираке»

Стараниями американских кинематографистов и писателей в массовом сознании ЦРУ представляется безупречно отлаженным всесильным, точным и безжалостным механизмом. Но в реальности, как не удивительно, американская разведка далека от этого идеального образа. Так считает классик современной американской разведывательной аналитики и самый, наверное, авторитетный эксперт американского разведсообщества, профессор Колумбийского университета Роберт Джервис (Robert Jervis). На сайте "MK.ru" опубликована рецензия Артемия Шарапова на книгу "Почему разведка терпит неудачу: уроки революции в Иране и войны в Ираке".

Робер Джервис (с) British Library for the Eccles Centre for American Studies

Разбору главных провалов американской разведки посвящена его книга "Почему разведка терпит поражение". На днях в России увидел свет ее русский перевод. Как рассказали "МК" в Центре анализа стратегий и технологий (ЦАСТ), издавшем труд американского эксперта, Роберт Джервис убедительно доказал: главным в разведывательной работе являются не деньги и технические средства, а умение быстро и точно анализировать факты и нестандартно мыслить.

Джервис пришел к этому выводу, изучив историю самых эпических провалов американской разведки. Во-первых, она просмотрела, а потому не смогла предотвратить Исламскую Революцию в Иране 1979 года. Эта революция не только свергла проамериканский шахский режим, но и создала колоссальные проблемы для США в жизненно важном для них регионе Персидского залива.

Во-вторых, американская разведка сумела "обнаружить" наличие у Саддама Хуссейна не существовавших в реальности заводов по производству оружия массового поражения, и можно сказать, вложила в руку госсекретаря Колина Пауэлла знаменитую пробирку с неким веществом, опозорив на весь мир американскую администрацию.

Выводы Джервиса о причинах этих провалов оказались неожиданными. Он считает, что классическая разведка не может правильно оценить вызовы постиндустриального или по-другому - постмодернистского общества и вовремя обнаружить опасности, таящиеся в его неожиданном и во многом нелогичном развитии.

К примеру, Исламская революция в Иране стала одним из самых неожиданных для ЦРУ событий эпохи глобального противостояния США - СССР. Почему так вышло? Дело в том, что в ходе этого противостояния работа спецслужб двух сверхдержав сводилась к установлению в странах "второго" и "третьего" миров лояльных к себе режимов и свержению режимов, поддерживаемых противником. Советский Союз, как правило, делал ставку на местные социалистические и национально-освободительные движения, а США - на ультраправые или либеральные силы.

В Иране обе стороны зорко следили за потенциальными проводниками влияния противника. Это становится ясным благодаря обширной базе документов, исследованных Джервисом. То, что не укладывалось в привычную для разведчиков картину двухполярного мира, они просто игнорировали: как лягушка игнорирует муху, которая не шевелится. Так Иранское консервативное духовенство, осуществившее Исламскую революцию в Иране, осталось вне поля зрения американских спецслужб. Поэтому революционные события 1979 года стали для них полной неожиданностью.

Джервис анализирует донесения американских спецслужб из Ирана за год, предшествовавший революции. Все они сообщают одно и то же: шах опирается на поддержку армии, спецслужб, чиновничества, и его сильная политическая фигура в целом устраивает все слои общества. Эти выводы казались совершенно логичными. Но на поверку оказались равносильны утверждениям о том, что к началу 1917 года император Николай Второй, опираясь на всецело преданные ему армию, флот и госаппарат, полностью контролирует ситуацию в России.

По версии Джервиса, провал ЦРУ в Иране был вызван не тем, что оно не сумело добыть каких-то сведений, а в том что оно в принципе не смогло понять, что происходит. Даже имея на руках все нужные данные, несмотря на развитую агентуру, технические и людские возможности. Тотальное поражение спецслужб, по Джервису, это когда "вскрытие не подтвердило диагноз". То есть, когда не только не удалось спрогнозировать развитие ситуации, но даже оценить его постфактум.

Определяя причины провала ЦРУ в Ираке, Джервис напоминает о том, что решение о вторжении США в Ирак было принято задним числом. Любые разведданные одинаково оценивались в пользу необходимости вторжения. Он пишет, что если бы даже ЦРУ сумело правильно оценить потенциал Хуссейна и понять, что у него нет стратегических запасов отравляющих веществ и мощностей по их производству, решение о вторжении все равно было бы принято, с оговоркой, что все это у Ирака в принципе могло бы появиться. То есть все поступающие данные трактовались строго в соответствии с глобальной стратегией по иракскому направлению.

Джервис пишет, что оба провала разведки случились из-за нежелания понимать ситуацию, какой она есть, и отступать от глобальной стратегии.

Возможно, Джервис, как и все разведчики, несколько лукавит. Автор прекрасно знает о том, насколько шах и его наполненные американскими советниками силовые структуры, зависели от Соединенных Штатов. А также о том, что технологии производства оружия массового поражения Саддама Хуссейна были получены им не от кого-нибудь, а именно от ЦРУ. Хоть и через посредников. И что без помощи США Ирак вряд ли бы смог возобновить их производство. Но эти нюансы Джервис оставляет это за скобками своих исследований.

Принципиальный вывод автора такой: главным оружием спецслужб, наряду с агентурой и современным электронным оснащением, должно стать умение быстро и правильно анализировать происходящие в каждом обществе события, какими бы странными и непонятными эти события ни были.

Актуальность такого подхода особенно важна в последние годы. Рост терроризма, гражданские и политические кризисы в самых передовых государствах мира не поддаются логическому анализу, и для прогнозирования их развития необходим принципиально новый подход.

Современные спецслужбы должны уметь видеть реальную картину сложного, меняющего мира. Там, где реальная картина загоняется в узкие, заранее заданные рамки, неизбежен провал. Умение предвидеть и правильно оценивать векторы развития событий становятся жизненно важными.