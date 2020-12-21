Первая ступень ракеты Falcon 9 совершила успешную посадку на космодроме во Флориде

Посадка первой ступени ракеты Falcon 9. На сегодня рекорд многоразовости первой ступени принадлежит SpaceX, и это шесть пусков для одной и той же ступени.

Вашингтон. 19 декабря. ИНТЕРФАКС - Многоразовая первая ступень ракеты Falcon 9, стартовавшей в субботу на орбиту с секретным спутником NROL-108 Национального управления военно-космической разведки США (NRO), совершила успешную управляемую посадку на космодроме во Флориде, сообщила компания-разработчик носителя SpaceX.

Вертикальная посадка была осуществлена через 8 минут 15 после старта ракеты.

Запуск был осуществлен в 09:00 по времени Восточного побережья США (17:00 МСК) со стартового комплекса LC-39А на космодроме на мысе Канаверал во Флориде.

Первая многоразовая ступень ракеты-носителя Falcon 9 использовалась уже в пятый раз.

Это уже вторая посадка первой ступени ракеты SpaceX на наземную площадку в текущем году. Обычно они осуществляются на плавучую платформу-дрон, которая размещается в Атлантике на расстоянии примерно в 600 км от космодрома.

Кроме того, спасательные суда компании SpaceX должны будут поймать в надводные сети или выловить из Атлантики две створки головного обтекателя ракеты, которые будут спускаться на парашютах.