Войти
Интерфакс-АВН

Первая ступень ракеты Falcon 9 совершила успешную посадку на космодроме во Флориде

37
0
0
Посадка первой ступени ракеты Falcon 9. На сегодня рекорд многоразовости первой ступени принадлежит SpaceX, и это шесть пусков для одной и той же ступени
Посадка первой ступени ракеты Falcon 9. На сегодня рекорд многоразовости первой ступени принадлежит SpaceX, и это шесть пусков для одной и той же ступени.
Источник изображения: Wikimedia Commons

Вашингтон. 19 декабря. ИНТЕРФАКС - Многоразовая первая ступень ракеты Falcon 9, стартовавшей в субботу на орбиту с секретным спутником NROL-108 Национального управления военно-космической разведки США (NRO), совершила успешную управляемую посадку на космодроме во Флориде, сообщила компания-разработчик носителя SpaceX.

Вертикальная посадка была осуществлена через 8 минут 15 после старта ракеты.

Запуск был осуществлен в 09:00 по времени Восточного побережья США (17:00 МСК) со стартового комплекса LC-39А на космодроме на мысе Канаверал во Флориде.

Первая многоразовая ступень ракеты-носителя Falcon 9 использовалась уже в пятый раз.

Это уже вторая посадка первой ступени ракеты SpaceX на наземную площадку в текущем году. Обычно они осуществляются на плавучую платформу-дрон, которая размещается в Атлантике на расстоянии примерно в 600 км от космодрома.

Кроме того, спасательные суда компании SpaceX должны будут поймать в надводные сети или выловить из Атлантики две створки головного обтекателя ракеты, которые будут спускаться на парашютах.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Компании
SpaceX
Проекты
Falcon РН
Похожие новости
26.11.2020
SpaceX установила два рекорда
03.08.2018
Дешевые, многоразовые, на метане
01.08.2018
Пекин обратился к Москве с просьбой провести техническую экспертизу двигателей, разработанных в КНР для сверхтяжелой ракеты
27.04.2017
РКК "Энергия" создаст конкурента американской Falcon 9
08.09.2016
Израильская фирма доверит SpaceX спутник только после серии успешных полетов ракеты
25.12.2015
"Роскосмос": при оптимизаци бюджета на 10 лет все базовые проекты удалось сохранить
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 21.12 01:18
  • 84
«Терминатор» обкатают в закрытом режиме
  • 21.12 01:04
  • 5
Российские противокорабельные ракеты вошли в число опаснейших в мире
  • 21.12 00:49
  • 60
"Мы как поддерживали Донбасс, так и будем поддерживать"
  • 20.12 23:28
  • 1
Разработчики противотанкового комплекса "Конкурс-М" получили премию "Золотая идея" ФСВТС
  • 20.12 23:25
  • 27
Сахалин, как цитадель, на изолированном Тихоокеанском ТВД
  • 20.12 22:19
  • 42
Огонь с моря: в России испытали новый плавающий танк
  • 20.12 19:34
  • 239
Су-34 меняет профессию: экипажи бомбардировщиков научат сбивать самолёты
  • 20.12 19:25
  • 144
Огневая мощь свободы
  • 20.12 12:33
  • 8
Новейший корвет РФ сбил крылатую ракету из пушки
  • 20.12 12:33
  • 16
Список документов для оформления лицензии на оружие предложили расширить
  • 20.12 09:28
  • 2
BAE Systems представила облик танка будущего для Армии США, создаваемого по программе MPF
  • 20.12 00:31
  • 30
Эксперт сравнил Маска с Королевым и фон Брауном после взрыва Starship
  • 19.12 19:07
  • 56
Генконструктор "Булавы" заявил, что ракета "летала с самого начала очень неплохо"
  • 19.12 17:43
  • 1
SpaceX отложила запуск разведывательного спутника США
  • 19.12 15:48
  • 2
«Может уничтожить мир»: в США оценили Ту-95