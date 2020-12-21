Пилот-шахматист: искусственный интеллект совершил свой первый полет

Искусственный интеллект впервые во время полета заменил второго пилота самолета ВВС США

На этой неделе искусственный интеллект ARTUμ, созданный на основе алгоритма для игры в шахматы, выступил в качестве второго пилота во время учебного полета самолета U-2. ВВС США рассчитывают, что этот ИИ может быть модифицирован для использования и на других моделях боевых самолетов. Развитие искусственного интеллекта уже стало одним из ключевых направлений инновационных программ Пентагона.

В США подготовлен искусственный интеллект, цель которого - выполнение функций второго пилота на высотном самолете-разведчике U-2. В ходе состоявшегося 15 декабря полета ИИ решал задачи, которые обычно выполняет только пилот.

Искусственный интеллект, вероятно, был назван в честь персонажа саги «Звездные войны» робота R2-D2, который тоже выполнял функции второго пилота в полетах главного персонажа оригинальной трилогии Люка Скайуокера. Имя настоящего американского ИИ звучит чуть-чуть короче - просто R2 или Арту (ARTUμ).

В минувший вторник ARTUμ совершил свой первый полет на борту самолета Lockheed U-2 и получил управление бортовым радиолокатором и сенсорными системами самолета-разведчика.

Учебно-тренировочный полет (УТП) самолета U-2 с разведывательными целями осуществлялся с авиабазы ВВС США Билл в Калифорнии. В ходе полета ARTUμ было поручено обнаружить ракетные пусковые установки вероятного противника, причем сделать это во время имитации ракетного удара. Искусственный интеллект на борту U-2 был единолично ответственен за использование датчиков и тактическую навигацию после взлета, сообщили ВВС США в своем релизе.

Использовавшийся для полета самолет U-2R Dragon Lady («Леди Дракон») относится к 99-й экспедиционной разведывательной эскадрилье. Это подразделение, как пишет издание Defense News, пытается стать своеобразной Кремниевой долиной ВВС США для отработки перспективных технологий.

Между тем U-2 - один из старейших самолетов ВВС США, который начал летать еще с 1950-х годов. Пилоты U-2 на авиабазе Билл могут по-прежнему эксплуатировать самолет, разработанный более 60 лет назад. Разведчик U-2 летает так высоко, что американские авиаторы по-прежнему используют для полета герметичные скафандры. Но теперь они также носят часы Garmin D2 и приносят с собой в кабину планшеты, пишет Defense News.

В ходе первого полета с ARTUμ пилот U-2, которого по соображениям безопасности называют только позывным «Вуду», сосредоточился на поиске самолетов противника и поделился использованием бортового локатора с искусственным интеллектом, выполнявшим роль второго пилота.

«Как и у любого пилота, у Арту есть свои сильные и слабые стороны», - рассказал руководитель отдела закупок ВВС США Уилл Ропер.

«Понимание их для подготовки людей и искусственного интеллекта к новой эре алгоритмической войны - наш следующий важный шаг. Мы либо станем научной фантастикой, либо станем историей», - подчеркнул Ропер.

«Искусственный интеллект ARTUμ основан на игровом алгоритме, известном как µZero, который использовался для победы над игроками-людьми в шахматах и го»,

- пояснил Уилл Ропер в статье в издании «Популярная механика».

Хотя ARTUµ был разработан для облегчения работы пилота в U-2, он может быть модифицирован для использования на других боевых самолетах, сообщили в ВВС США.

«Мы знаем, что для того, чтобы сражаться и побеждать в будущем конфликте с равным по возможностям противником, мы должны иметь решающее цифровое преимущество», - сказал в своем заявлении начальник штаба ВВС США генерал Чарльз К. Браун.

«Искусственный интеллект будет играть решающую роль в достижении этого преимущества, поэтому я невероятно горжусь тем, чего добилась команда разработчиков. Мы должны ускорить изменения, и это происходит только тогда, когда наши летчики выходят за рамки того, что мы считали возможным», - добавил военачальник.

Общеизвестно, какое внимание уделяется в Соединенных Штатах сохранению или восстановлению технологических преимуществ Америки. Как ранее писала «Газета.Ru», по мере того, как стратегические конкуренты Америки разрабатывают передовое оружие, оборудование и технологии, Соединенные Штаты рискуют потерять свое сравнительное преимущество - а в некоторых моментах такие случаи уже отмечаются.

Закон об ассигнованиях на национальную оборону на 2021 финансовый год направляет дополнительные инвестиции в сферу инноваций. Цель Вашингтона - реализовать политику, основанную на знаниях, с особым акцентом на технологических областях, которые считаются критическими для национальной обороны США: гиперзвуковое оружие, искусственный интеллект, направленная энергия, квантовые вычисления, биотехнологии и другие.

В этой связи одна из основных задач Пентагона - сохранить лидерство США в исследованиях и разработках искусственного интеллекта и ускорить исследования и разработки Министерства обороны США в области ИИ.

Михаил Ходаренок