Рогозин назвал срок запуска аппарата «Луна-25»

«Роскосмос» планирует отправить космический аппарат на Луну осенью следующего года. Об этом рассказал 19 декабря генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

«Аппарат «Луна-25» уже практически готов, разработчиком его является производственное объединение имени Лавочкина в подмосковных Химках. Этот аппарат технологически должен подтвердить наши компетенции, мягко посадить аппарат на Луну», — уточнил топ-менеджер в ходе визита на предприятие «Полет».

После этого на спутник Земли отправят «Луну-26».

По словам Рогозина, этот орбитальный аппарат дистанционного зондирования Луны детально отснимет места всех будущих посадок. Затем к Луне отправится «Луна-27».

Ранее в этот день стало известно, что первый испытательный полет российского космического корабля «Орел», предназначенного для совершения полетов к Луне, запланирован на 15 декабря 2023 года.

15 декабря Рогозин сообщил, что первые пилотируемые миссии России на Луну будут осуществляться с помощью нескольких пусков ракет-носителей семейства «Ангара», а не на сверхтяжелой ракете «Енисей», как ранее планировали.