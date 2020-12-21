Назначена дата первого пуска российского корабля для полетов к Луне

Первый испытательный полет российского космического корабля «Орел», предназначенного для совершения полетов к Луне, запланирован на 15 декабря 2023 года, сообщил глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

По его словам, запуск пройдет в беспилотном режиме на ракете «Ангара».

19 декабря Рогозин посетил предприятие «Полет», где в 2023 году начнется серийное производство ракет-носителей класса «Ангара».

Журналистам глава госкорпорации также сообщил, что состоявшийся 14 декабря пуск «Ангары-А5» прошел идеально. В следующем году планируется создание одной легкой и одной тяжелой «Ангары», добавил он.

Изначально «Орел» должен был запускаться на ракете «Русь-М», но проект ракеты закрыли в 2011 году. В 2019 году приняли решение проводить пуски корабля на ракетах «Ангара».

В 2024 году намечается беспилотный запуск «Орла», в 2025 году — пилотируемый полет корабля.

15 декабря Рогозин сообщил, что первые пилотируемые миссии России на Луну будут осуществляться с помощью нескольких пусков ракет-носителей семейства «Ангара», а не на сверхтяжелой ракете «Енисей», как планировалось ранее. Глава «Роскосмоса» счел преждевременным приступать к созданию «Енисея» до появления новых технологий.