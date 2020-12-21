Войти
Известия.ru

Назначена дата первого пуска российского корабля для полетов к Луне

31
0
0
Источник изображения: Фото: commons.wikimedia.org/Федеральное космическое агентство

Первый испытательный полет российского космического корабля «Орел», предназначенного для совершения полетов к Луне, запланирован на 15 декабря 2023 года, сообщил глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

По его словам, запуск пройдет в беспилотном режиме на ракете «Ангара».

19 декабря Рогозин посетил предприятие «Полет», где в 2023 году начнется серийное производство ракет-носителей класса «Ангара».

Журналистам глава госкорпорации также сообщил, что состоявшийся 14 декабря пуск «Ангары-А5» прошел идеально. В следующем году планируется создание одной легкой и одной тяжелой «Ангары», добавил он.

Изначально «Орел» должен был запускаться на ракете «Русь-М», но проект ракеты закрыли в 2011 году. В 2019 году приняли решение проводить пуски корабля на ракетах «Ангара».

В 2024 году намечается беспилотный запуск «Орла», в 2025 году — пилотируемый полет корабля.

15 декабря Рогозин сообщил, что первые пилотируемые миссии России на Луну будут осуществляться с помощью нескольких пусков ракет-носителей семейства «Ангара», а не на сверхтяжелой ракете «Енисей», как планировалось ранее. Глава «Роскосмоса» счел преждевременным приступать к созданию «Енисея» до появления новых технологий.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Ангара
Компании
Полёт НПП
Роскосмос
Персоны
Рогозин Дмитрий
Проекты
Луна
Похожие новости
21.12.2020
Рогозин назвал срок запуска аппарата «Луна-25»
17.04.2020
Рогозин рассчитывает на начало процесса передачи военным ракеты "Ангара А5" в конце месяца
23.05.2019
Пилотом российского лунохода миссии «Луна-29» может стать человекоподобный робот
13.11.2018
Летные испытания тяжелой ракеты "Ангара-А5В" планируются на 2026 год с Восточного
05.04.2017
Между "Рокотом" и "Фениксом"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 21.12 01:18
  • 84
«Терминатор» обкатают в закрытом режиме
  • 21.12 01:04
  • 5
Российские противокорабельные ракеты вошли в число опаснейших в мире
  • 21.12 00:49
  • 60
"Мы как поддерживали Донбасс, так и будем поддерживать"
  • 20.12 23:28
  • 1
Разработчики противотанкового комплекса "Конкурс-М" получили премию "Золотая идея" ФСВТС
  • 20.12 23:25
  • 27
Сахалин, как цитадель, на изолированном Тихоокеанском ТВД
  • 20.12 22:19
  • 42
Огонь с моря: в России испытали новый плавающий танк
  • 20.12 19:34
  • 239
Су-34 меняет профессию: экипажи бомбардировщиков научат сбивать самолёты
  • 20.12 19:25
  • 144
Огневая мощь свободы
  • 20.12 12:33
  • 8
Новейший корвет РФ сбил крылатую ракету из пушки
  • 20.12 12:33
  • 16
Список документов для оформления лицензии на оружие предложили расширить
  • 20.12 09:28
  • 2
BAE Systems представила облик танка будущего для Армии США, создаваемого по программе MPF
  • 20.12 00:31
  • 30
Эксперт сравнил Маска с Королевым и фон Брауном после взрыва Starship
  • 19.12 19:07
  • 56
Генконструктор "Булавы" заявил, что ракета "летала с самого начала очень неплохо"
  • 19.12 17:43
  • 1
SpaceX отложила запуск разведывательного спутника США
  • 19.12 15:48
  • 2
«Может уничтожить мир»: в США оценили Ту-95