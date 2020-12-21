В «Роскосмосе» допустили наличие на МКС еще одного места утечки воздуха

Второе место утечки воздуха может быть на МКС в том же модуле, что и первое, но оно еще не обнаружено. Об этом рассказал исполнительный директор «Роскосмоса» Сергей Крикалев.

«Слабенькая утечка, которая еще с прошлого года была, ее одну часть, видимо, нашли, когда ее заделали, течь уменьшилась, но все равно осталась. Есть основания полагать, что что-то есть еще», — сказал он 19 декабря в беседе с «РИА Новости».

По словам бывшего космонавта, ранее он настоял на быстрой герметизации обнаруженного места утечки.

При этом необнаруженное место утечки воздуха настолько мало, что его не удалось найти космонавтам с помощью специального устройства — течеуловителя.

Как добавил генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, доставка кислорода к Международной космической станции, где происходит утечка воздуха, запланирована на февраль. Ситуация контролируется.

Кислород будет доставлен на МКС космическим кораблем «Прогресс», старт состоится с Байконура. По словам топ-менеджера, кислород российским космонавтам могут доставить и на американском космическом грузовике.

Как продолжил Рогозин, МКС стареет, модули еще советские, заимствованные со станции «Мир», их ресурс обозначен в 15 лет.

«Теперь посчитайте, сколько МКС летает. Скоро будет в два раза больше своего ресурса. Поэтому очевидно, что в определенных старых конструкциях станции, которые были запущены еще тогда, соответственно происходят определенные проблемы с усталостью металла», — заключил Рогозин.

Накануне стало известно о вновь обнаруженной утечке воздуха в российском модуле «Звезда». В ЦУП попросили экипаж МКС помочь найти место утечки воздуха.

12 декабря на МКС вновь вышла из строя российская система получения кислорода «Электрон-ВМ». Отключение произошло из-за низкого давления в системе и по времени совпало с отключением пылесоса, который использовался для уборки на российском сегменте станции «Звезда».

Проблемы с «Электроном» начались на фоне утечки воздуха на МКС в октябре. В том месяце прибор отказывал трижды. Разработчик системы главный конструктор НИИхиммаш Алексей Кочетков заверял, что поломки не связаны с браком.

В начале октября экипаж космической станции зарегистрировал показания приборов, которые фиксируют утечки воздуха. 13 ноября стало известно, что длина трещины примерно 4,5 см.