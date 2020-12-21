Рогозин пообещал «вылечить» проблемы МКС

Гендиректор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин в субботу, 19 декабря, пообещал «вылечить» проблемы Международной космической станции (МКС).

«С экипажем мы работаем, я сам возглавляю комиссию по проведению летных испытаний пилотируемых систем и комплексов. Мы вылечим эти проблемы. <…> Станция в старых своих моделях начинает потихонечку нам говорить: «Мне уже на пенсию пора», ― сказал он во время посещения производственного объединения «Полет».

Глава «Роскосмоса» напомнил, что модули станции, сделанные еще в советское время и рассчитанные на 15 лет, служат гораздо дольше, поэтому в некоторых старых конструкциях МКС появляются проблемы, которые связаны с «усталостью металла» и так далее.

Ранее в этот день стало известно, что на МКС обнаружилась утечка воздуха в российском модуле «Звезда». Отмечалось, что ситуация осложняется тем, что запас кислорода для восполнения потери воздуха на станции подходит к концу. Рогозин, в свою очередь, подчеркнул, что эта ситуация находится под контролем.

В Центре управления полетами попросили экипаж МКС помочь найти место утечки воздуха, а также попросили укладывать мешки и покрывала на различные места модуля, чтобы сузить район поиска утечки. До момента обнаружения утечки камеру предложили держать постоянно закрытой для экономии воздуха.

12 декабря на Международной космической станции (МКС) вновь вышла из строя российская система получения кислорода «Электрон-ВМ». Отключение произошло из-за низкого давления в системе и по времени совпало с отключением пылесоса, который использовался для уборки на российском сегменте станции «Звезда».

Проблемы с «Электроном» начались на фоне утечки воздуха на МКС в октябре. В том месяце прибор отказывал трижды. Разработчик системы главный конструктор НИИхиммаш Алексей Кочетков заверял, что поломки не связаны с браком.

В начале октября экипаж космической станции зарегистрировал показания приборов, которые фиксируют утечки воздуха. 13 ноября стало известно, что длина трещины примерно 4,5 см.