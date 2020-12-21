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Интерфакс-АВН

США нарастили группировку новейших истребителей F-35 на Аляске до 20 единиц

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Американский истребитель F-35A Lightning II
Американский истребитель F-35A Lightning II.
Источник изображения: © U.S. Air Force photo by Staff Sgt. Christine Groening

Вашингтон. 19 декабря. ИНТЕРФАКС - Количество новейших многоцелевых истребителей пятого поколения F-35A Lightning II, размещенных на авиабазе Эйлсон на Аляске, достигло 20 единиц, сообщили ВВС США.

"Последние пять самолетов прибыли в среду. Общее количество достигло 20 истребителей 35A Lightning II", - сказала представитель авиабазы Кейли Дюбуа в интервью местным СМИ.

"Мы продолжаем наращивать наш состав. К концу 2021 года на базе у нас будут все 54 истребителя", - отметила она.

Следующая группа самолетов прибудет на базу в апреле следующего года. После развертывания на авиабазе всех 54 истребителей 35A Lightning II в каждой из двух эскадрильей - 336-й и 335-й - будет по 27 самолетов.

Авиабаза Эйлсон на Аляске станет одной из крупнейших по количеству размешенных на ней новейших истребителей пятого поколения. По словам представителей базы, в задачи многоцелевых истребителей входит подавление сил противовоздушной обороны противника и выполнение наступательных операций.

Авиабаза находится примерно в тысяче км от границы России на Дальнем Востоке.

Истребители F-35A стали первыми самолетами данного типа, пополнившими состав ВВС США в зоне Тихого океана, которые будут использоваться, в том числе в интересах Объединенного командования воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD). Их развертывание на авиабазе Эйлсон на Аляске началось в апреле, когда туда прибыли первые два истребителя.

На Аляске они дополняют группировку из 40 истребителей пятого поколения F-22 Raptor, размещенных на авиабазе Эльмендорф-Ричардсон.

Истребители F-22 регулярно вылетают на "перехват" российских стратегических бомбардировщиков Ту-95 и дальних противолодочных самолетов Ту-142, осуществляющих полеты на Дальнем Востоке вблизи американских границ.

Так, 20 октября истребители ВВС США F-22 вылетали на "перехват" двух российских стратегических бомбардировщиков Ту-95, выполнявших полет в сопровождении двух истребителей Су-35 у побережья Аляски.

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Россия
США
Продукция
F-22
F-35
F-35A
Су-35
Ту-142
Ту-95
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