В Роскосмосе заявили, что новой утечки воздуха на МКС нет

Исполнительный директор госкорпорации по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев отметил, что ведется работа по устранению ранее выявленной утечки

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Российские космонавты ведут работы по устранению ранее обнаруженной утечки воздуха на Международной космической станции (МКС). Новой утечки там нет, сообщил ТАСС в субботу исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев.

"Никакой новой утечки нет. Продолжается работа по устранению той, что ранее была выявлена", - подчеркнул Крикалев.

18 декабря во время переговоров с МКС специалист Центра управления полетами сообщил о возможной новой утечке воздуха в переходной камере в модуле "Звезда", добавив, что не понимает, из какой именно части камеры уходит воздух.

Утром 15 октября экипаж МКС доложил на Землю, что возможное место утечки воздуха найдено в промежуточной камере российского модуля "Звезда". Позднее космонавт Анатолий Иванишин рассказал, что место негерметичности похоже на криволинейную царапину, длина которой составляет 2-3 см. Позже Рыжиков уточнил размеры трещины, она составляет около 4,5 см. В ноябре российские члены экипажа сделали снимки предполагаемого места утечки с внешней стороны МКС во время выхода в открытый космос, но не заметили повреждений снаружи станции в районе трещины.