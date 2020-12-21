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Интерфакс-АВН

Федеральные ведомства в США пока не подсчитали ущерб от недавней хакерской атаки

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Хакер за компьютером
Хакер за компьютером.
Источник изображения: © Fotolia / Tomasz Zajda

Помпео считает, что за атакой стоит РФ

Лондон/Вашингтон. 19 декабря. ИНТЕРФАКС - Сотрудники американских федеральных ведомств, пострадавших от недавней масштабной хакерской атаки, продолжают оценивать возможный понесенный ущерб, пишет в субботу The Guardian.

"Спустя примерно неделю после того, как власти США сообщили о мощной хакерской атаке на многочисленные федеральные ведомства, все еще не удалось определить масштаб кибератаки, предположительно, проведенной Россией. Также неясны последствия атаки", - пишет газета.

По ее данным, "следователи продолжают попытки определить, какая именно информация могла попасть к хакерам, а также - что те способны с ней сделать".

В минувший четверг госсекретарь США Майк Помпео заявил, что за атакой, вероятно, стоит Россия.

"Мы можем достаточно четко заявить, что этой деятельностью занималась Россия", - сказал он в радиоинтервью. Ранее эту мысль со ссылкой на источники в руководстве США озвучивали и американские СМИ.

Президент США Дональд Трамп пока что не давал комментариев по поводу кибератаки. Расследованием нападения хакеров решили заняться два комитета в палате представителей.

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Россия
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Трамп Дональд
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