Китай приступил к исследованию образцов лунного грунта. Ученые извлекли материал из капсулы аппарата «Чанъэ-5». КНР впервые доставила образцы для исследования, передает телеканал «Известия».

Китай приступил к исследованию образцов лунного грунта. Ученые извлекли материал из капсулы аппарата «Чанъэ-5». КНР впервые доставила образцы для исследования, передает телеканал «Известия».

44 года назад подобную миссию совершила советская «Луна-24». Часть лунной породы добыта из скважин с глубины до 2 м. Образцы грунта также были собраны с поверхности Луны.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.