Минобороны отремонтировало в 2020 году более 1,6 тыс. домов и соцобъектов

Замглавы ведомства Дмитрий Булгаков отметил, что, в частности, отремонтировали 19 детсадов и 13 школ, в 10 закрытых военных городках оборудовали 12 детских игровых площадок

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Минобороны РФ отремонтировало в 2020 году более 1,6 тыс. домов и различных социальных объектов, сообщил журналистам замминистра обороны Дмитрий Булгаков.

"В этом году Минобороны России проведен ремонт и обустройство 1 665 объектов социального назначения и жилого фонда", - сказал генерал. Восстановительные работы велись во всех военных округах, по всей территории РФ. В частности, отремонтировано 19 детсадов и 13 школ, в 10 закрытых военных городках оборудовано 12 современных детских игровых площадок, отметил замминистра.

Последний объект, отмечают в Минобороны, был сдан в субботу в военном городке Егорьевск-6 Московской области. Там был открыт детский сад для детей военнослужащих и жителей близлежащих населенных пунктов. В этом здании впервые в рамках текущего ремонта военные строители применили технологию усиления стен сверхтекучим микроцементным раствором.

Ранее Булгаков сообщил, что Вооруженные силы были задействованы также в других строительных проектах - в возведении мостов в разных регионах России. "В Курской области мосты строили, на Дальнем Востоке, в Костроме стоят мосты вообще на федеральной трассе. Мостовыми подразделениями на всей территории страны не менее 200 мостов построено", - отметил Булгаков 12 декабря.