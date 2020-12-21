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ТАСС

Третью "Ангару-А5" отправят из Омска в Москву на сборку в январе-феврале 2021 года

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Ангара-А5
Ангара-А5.
Источник изображения: Минобороны РФ

Генеральный директор Центра им. Хруничева Алексей Варочко сообщил, что состав для транспортировки находится в Омске, сама ракета - на пневмоиспытаниях

ОМСК, 19 декабря. /ТАСС/. Третья летная тяжелая ракета-носитель "Ангара-А5" будет доставлена для финальной сборки в Москву в январе-феврале 2011 году. Об этом сообщил журналистам генеральный директор Центра им. Хруничева Алексей Варочко во время посещения ПО "Полет".

"Ангара", третья летная машина, будет отправлена на московскую площадку в январе-феврале месяце", - отметил Варочко.

По словам гендиректора Центра им. Хруничева, состав для транспортировки находится в Омске, сама ракета - на пневмоиспытаниях.

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Страны
Россия
Продукция
Ангара
Компании
ГКНПЦ Хруничева
Полет ПО
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