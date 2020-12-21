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ТАСС

Рогозин назвал ориентировочную дату первого пуска "Ангары" с кораблем "Орел"

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Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
Источник изображения: © Михаил Метцель/ТАСС

По словам главы Роскосмоса, пуск запланировали на 15 декабря 2023 года

ОМСК, 19 декабря. /ТАСС/. Роскосмос запланировал первый пуск "Ангары" с новым пилотируемым кораблем "Орел" без экипажа на 15 декабря 2023 года. Об этом сообщил журналистам генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин во время посещения ПО "Полет".

"В декабре 2023 года, пока ориентировочно 15 декабря, мы поставили для себя эту дату, "Ангара" должна поднять и вывести этот корабль без экипажа", - сказал Рогозин.

По его словам, в 2024 году ожидается такой же полет, но уже со стыковкой с Международной космической станцией. Пилотируемые полеты корабля начнутся с 2025 года.

Перспективный транспортный корабль "Орел", ранее называвшийся "Федерация", разрабатывается для использования в российской программе исследования и освоения Луны.

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