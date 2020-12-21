"Не понимаем, где течь": МКС снова теряет воздух

На МКС кончается воздух из-за новой утечки

Новая утечка воздуха обнаружена российскими космонавтами на МКС. В переговорах с Землей они признаются, что резервы воздуха на исходе.

На Международной космической станции обнаружена новая утечка воздуха. Причем ситуация такова, что из-за случившегося запасы газов для восполнения потери воздуха на станции заканчиваются. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на переговоры космонавтов с Землей, которые транслирует NASA.

"Мы практически не понимаем, в какой части ПрК (промежуточной камере модуля "Звезда") у нас еще дополнительная течь. Мы сейчас теряем резерв безопасности по газам и вынуждены будем в ближайшее время эту проблему уже решить", - сказал специалист Центра управления полетами космонавту Сергею Рыжикову.

"Время истекает" - передает «Интерфакс» слова специалиста на Земле.

Он попросил экипаж помочь сузить район поиска, наложив мешки и покрывала в различные места в промежуточной камере.

"Мы хотели бы, чтобы у нас до праздника случилось такое событие, когда мы могли бы праздник отметить вдвойне. Без ваших рук мы, к сожалению, ничего не сделаем", - добавил специалист. Одно из предложений с Земли - держать "протекающую" промежуточную камеру постоянно закрытой. Чем дольше ПрК будет закрыта, тем больше будет экономия воздуха, "даже если потом эту ПрК надо будет наддувать".

Это не первая поломка и не первая утечка воздуха на МКС за последние месяцы. При этом, как правило, Роскосмос сам не сообщает о неисправностях на станции,

информация об этом становится известной благодаря переговорам экипажа с Землей.

Небольшая утечка воздуха на МКС произошла в сентябре 2019 года. В августе-сентябре 2020 года экипаж дважды закрывал люки в модулях станции, чтобы проверить их герметичность. Выяснилось, что место утечки находится в промежуточной камере российского модуля «Звезда». Ширина трещины примерно равна толщине волоса. 17 ноября космонавт Сергей Рыжиков заделал трещину заплаткой из резины и алюминиевой фольги, однако это не помогло устранить утечку воздуха.

Кроме того, в ноябре на российском сегменте вышли из строя туалет и система получения кислорода, а также задымился пылесос.

Недавно о том, что через пять лет Международной космической станции грозят массовые сбои в работе и лавинообразное увеличение числа поломок на Совете РАН по космосу заявил первый заместитель генерального директора РКК «Энергия» Владимир Соловьев.

«Уже сейчас есть ряд элементов, которые серьезно затронуты повреждениями и выходят из эксплуатации. Многие из них не подлежат замене. После 2025 года мы прогнозируем лавинообразный выход из строя многочисленных элементов на борту МКС», - отметил Соловьев.

По оценкам РКК «Энергия», затраты на дальнейшее функционирование станции, которые оцениваются в 10-15 млрд рублей, слишком велики. «Необходимо пересмотреть сроки дальнейшего участия в программе и сосредоточиться на реализации программ орбитальных станций», - отметил чиновник.

«Соловьев впервые сказал о том, что есть какие-то проблемы с нашим сегментом, ранее такой информации публично не было. Даже информация о негерметичности в переходной камере «Звезды» появилась благодаря тому, что переговоры идут через американский сегмент. Если бы американцы их не публиковали, мы бы ничего об этом не знали. В NASA есть генеральный инспектор, который оценивает состояние и публикует доклады и обзоры», - пояснил тогда «Газете.Ru» Александр Хохлов, член Северо-Западной организации Федерации космонавтики России.

Николай Городецкий