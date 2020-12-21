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Российская газета

Военные передали Севастополю досрочно построенный водовод

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Источник изображения: Владимир Пасякин/ РГ

В Севастополе вода из нового источника - Кадыковского карьера - начала поступать в систему водоснабжения. Военные строители Минобороны РФ досрочно завершили обустройство водовода протяженностью 10 тысяч метров из резервного источника.

- Кадыковский карьер даст нам дополнительно порядка 15 тысяч кубических метров в сутки, что позволит экономить воду Чернореченского водохранилища, - сказал губернатор Севастополя Михаил Развожаев, поручив провести всю необходимую документальную работу - в частности, передать новый водовод на баланс городского "Водоканала".

Объем Кадыковского карьера - около 4,2 миллиона кубометров. Вода из этого источника не решит, но облегчит проблему водоснабжения города. Как ранее сообщала "РГ", сейчас Севастополь уже получает воду из Инкерманского озера и карьера у горы Гасфорта. Вода оттуда закачивается на гидроузел № 3 водоканала, где происходит ее очистка.

Проект переброски воды из Кадыковского карьера должны были реализовать к 25 декабря 2020 года, однако завершить работы удалось всего за 68 суток - раньше заявленного срока.

Напомним, правительство выделило Республике Крым и Севастополю почти 50 миллиардов рублей на реализацию плана бесперебойного водоснабжения полуострова. В Севастополе последним объектом резервного водоснабжения города должен стать водозабор на реке Бельбек. Его врезку в Днепровский водовод планируют завершить 12 марта 2021 года. Работы там идут полным ходом.

Пока вода в дома севастопольцев подается без ограничений и графиков. Неизвестно, как долго продлится такая ситуация. Симферополь, Ялта, другие населенные пункты Крыма уже давно на почасовом графике подаче воды.

Напомним, на большой пресс-конференции в минувший четверг президент РФ Владимир Путин назвал пути преодоления водного дефицита. "Сейчас проводятся геологические исследования, часть водозабора перенаправляется. Севастополь, надеюсь, в ближайшее время ограничений чувствовать не будет", - заверил глава государства.


Владимир Пасякин (Севастополь)

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