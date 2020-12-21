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За нелегальными мигрантами будет охотиться морской беспилотник

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Источник изображения: vpk-news.ru

Пограничная служба Великобритании проводит испытания беспилотного корабля, в чью задачу входит выслеживание лодок с незаконными мигрантами.

Британская Daily Telegraph отмечает, что в этом году их количество выросло в 7 раз, поэтому власти пробуют разные способы борьбы с нелегальной миграцией.

Главная цель морского дрона - помочь в борьбе с мигрантами, которые попадают в Великобританию через пролив с Францией, пишет Daily Telegraph. Только в этом году их число превысило 8,5 тыс.

Корабль MADFOX оснащён радаром и камерой, может развивать скорость в более 40 узлов. Контролируется он с головного корабля, может на протяжении нескольких часов работать в удалённом доступе: находить корабли мигрантов и сообщать об этом головному кораблю. Он станет дополнением к летающим беспилотникам, которые уже используются британскими пограничниками. Некоторые из них в прошлом служили военным, например, в Афганистане.

Британские пограничники уже пробовали разные способы, как останавливать мигрантов: например, можно блокировать винты моторов на их лодках. Также обсуждалась идея «морских изгородей». Кроме того, Великобритания ведёт переговоры с Францией, чтобы она могла возвращать туда незаконных мигрантов.

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  • В новости упоминаются
Страны
Афганистан
Великобритания
Франция
Проекты
БПЛА
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