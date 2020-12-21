Субмарина "Дмитров" отработала на Балтике установку минных заграждений и уход от противолодочных вертолётов

Москва. 19 декабря. ИНТЕРФАКС - Экипаж дизель-электрической подводной лодки (ДЭПЛ) в ходе учений выполнил постановку минного заграждения из торпедных аппаратов в подводном положении, сообщил в субботу Балтийский флот (БФ).

"На следующем этапе учений подводники отработали задачи совместно с лётчиками морской авиации флота. С аэродрома "Донское" в Калининградской области были подняты два противолодочных вертолёта Ка-27, задачей которых было обнаружить ДЭПЛ "Дмитров", экипаж лодки, в свою очередь должен был избежать контакта", - сказано в сообщении.

"Используя гидрологию моря и ухудшившиеся гидрометеорологические условия, по которым вертолёты не смогли продолжить поиск, подводникам удалось успешно уйти от контакта с противолодочными вертолётами", - информирует штаб БФ.

По его данным, учения плановые.

Днём ранее экипаж ДЭПЛ "Дмитров" выполнил комплекс торпедных стрельб по надводным и подводным целям из подводного положения.