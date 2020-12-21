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Известия.ru

Ракеты ударили по авиабазе США в Афганистане

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Источник изображения: Фото: REUTERS/Shamil Zhumatov

Четыре ракеты нанесли удар по авиабазе американских ВВС «Баграм» возле одноименного афганского населенного пункта в провинции Парван. Об этом сообщил 19 декабря телеканал ToloNews со ссылкой на местные власти.

Ракеты были выпущены из района Каландархил. Запуск прошел с грузовика, который обнаружили правоохранители. Всего в нем находились десять ракет BM-12. Силовики предотвратили запуск шести из них.

Подробностей о возможном повреждении базы в результате ракетного обстрела не приводится.

В четверг были убиты как минимум шесть афганских подрядчиков, которые работали на аэродроме Баграм. По возвращении домой около 21:40 на них напали боевики, «связанные с Талибаном», отметили местные власти.

1 декабря официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что автомобиль российской дипмиссии подорвался на бомбе в Кабуле, дипломаты получили легкую контузию.

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  • В новости упоминаются
Страны
Афганистан
Россия
США
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