Ракеты ударили по авиабазе США в Афганистане

Четыре ракеты нанесли удар по авиабазе американских ВВС «Баграм» возле одноименного афганского населенного пункта в провинции Парван. Об этом сообщил 19 декабря телеканал ToloNews со ссылкой на местные власти.

Ракеты были выпущены из района Каландархил. Запуск прошел с грузовика, который обнаружили правоохранители. Всего в нем находились десять ракет BM-12. Силовики предотвратили запуск шести из них.

Подробностей о возможном повреждении базы в результате ракетного обстрела не приводится.

В четверг были убиты как минимум шесть афганских подрядчиков, которые работали на аэродроме Баграм. По возвращении домой около 21:40 на них напали боевики, «связанные с Талибаном», отметили местные власти.

1 декабря официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что автомобиль российской дипмиссии подорвался на бомбе в Кабуле, дипломаты получили легкую контузию.