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WarSpot

«Пушки» на пулках

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Источник изображения: warspot.ru

Нидерландская армия пополняется арктическим вооружением. Вчера, 18 декабря, пресс-служба Корпуса морской пехоты Нидерландов сообщила о начале закупок новых пулок, в том числе адаптированных для перевозки пулеметов.

На своей официальной странице в соцсети Facebook пресс-служба КМП Нидерландов опубликовала снимки четырёх новых пулок. Сани длиной от 135 до 170 см предназначены для перевозки грузов и снаряжения, модель General Purpose Machine Gun Pulk оснащена креплением для 7,62-мм пулемёта FN MAG.

Новые пулки КМП Нидерландов

Источник изображения: facebook.com/korpsmariniers1665

Пулки — разновидность нарт или лёгких саней. Армейские подразделения, несущие службу в заснеженных районах, часто используют их для перевозки грузов. Новые пулки КМП Нидерландов планируется испытать на предстоящих учениях НАТО в Норвегии.

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Страны
Нидерланды
Норвегия
Проекты
NATO
Арктика
Военные учения
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