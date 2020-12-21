«Пушки» на пулках

Нидерландская армия пополняется арктическим вооружением. Вчера, 18 декабря, пресс-служба Корпуса морской пехоты Нидерландов сообщила о начале закупок новых пулок, в том числе адаптированных для перевозки пулеметов.

На своей официальной странице в соцсети Facebook пресс-служба КМП Нидерландов опубликовала снимки четырёх новых пулок. Сани длиной от 135 до 170 см предназначены для перевозки грузов и снаряжения, модель General Purpose Machine Gun Pulk оснащена креплением для 7,62-мм пулемёта FN MAG.

Новые пулки КМП Нидерландов Источник изображения: facebook.com/korpsmariniers1665

Пулки — разновидность нарт или лёгких саней. Армейские подразделения, несущие службу в заснеженных районах, часто используют их для перевозки грузов. Новые пулки КМП Нидерландов планируется испытать на предстоящих учениях НАТО в Норвегии.