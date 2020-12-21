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Российская газета

Новейшая подлодка "Казань" выпустила крылатую ракету в Белом море

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Источник изображения: Пресс-служба Северного флота

Новейший подводный крейсер "Казань" выпустил противокорабельную крылатую ракету "Оникс" по морской цели. Стрельба проходила в Белом море.

Маневры "Казань" выполняет в рамках нового этапа государственных испытаний, сообщает пресс-служба Северного флота. Подводная лодка вышла в Белое море вместе с экипажем и членами приемо-сдаточной комиссии.

Напомним, в ноябре "Казань" на госиспытаниях выполнила уже два пуска - по береговой цели крылатой ракетой "Калибр" и по морской - ракетой "Оникс". Все пуски были успешными.

Как отмечал командующий Северным флотом вице-адмирал Герой России Александр Моисеев, подводный крейсер проекта 885М "Казань" закончит госиспытания до конца нынешнего года. "Казань" будет служить в одном из соединений флота.


Светлана Цыганкова

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Страны
Россия
Продукция
Казань АПЛ
П-800 Оникс
Проекты
885 Ясень
Калибр КР
СФ
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