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Известия.ru

Помпео назвал Россию в списке врагов США

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Источник изображения: Фото: REUTERS/Saul Loeb

Глава Госдепартамента США Майкл Помпео заявил, что Россия определенно входит в число врагов Соединенных Штатов. Об этом он рассказал в интервью журналисту Марку Левину. Текст беседы разместило на своем сайте в пятницу, 18 декабря, американское внешнеполитическое ведомство.

«Марк, мне постоянно задают вопрос о том, кто наш враг, и ответ заключается в том, что многие хотят подорвать наш уклад жизни, наши республиканские и базовые демократические принципы. Россия определенно входит в этот список», — указал госсекретарь.

Он назвал утверждение ведущего, что Россия нацеливает ядерные ракеты на США, «абсолютно реальным». Помпео прокомментировал также сообщения американских СМИ о якобы имеющей место российской «активности в киберпространстве».

«Мы уже крайне длительное время наблюдаем за тем, как они используют асимметричные средства, чтобы занять позицию, в которой они могли бы нанести урон Соединенным Штатам», — отметил он.

Ранее, в пятницу, экономический советник Белого дома Ларри Кадлоу допустил, что за недавними хакерскими атаками на ведомства США, в которых обвинили Россию, могут стоять другие страны.

Ранее, 14 декабря, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не имеет отношения к хакерским атакам на американские госучреждения, и призвал прекратить голословные обвинения в адрес Москвы.

В тот же день в газете The Washington Post появилась информация, что группа хакеров, поддерживаемая правительством иностранного государства, сумела получить доступ к системе министерства финансов США и национального управления по телекоммуникациям и информации и похитить их данные. В причастности к взлому издание обвинило российских хакеров, однако в публикации никаких доказательств тому не приводится.

Министр иностранных дел Сергей Лавров 15 декабря заявил, что Соединенные Штаты официально не обращались к России в связи с предполагаемыми новыми хакерскими атаками.

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Страны
Россия
США
Персоны
Лавров Сергей
Проекты
ИТ
Кибербезопасность
Ядерный щит
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