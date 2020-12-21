Истребитель-перехватчик ТОФ вернулся на Камчатку после модернизации

Длительный перелет на расстояние более восьми тысяч километров совершил высотный истребитель-перехватчик МиГ-31БМ Морской авиации Тихоокеанского флота. Он вернулся на аэродром базирования на Камчатке после ремонта и модернизации.

Истребитель стал четвертым самолетом ТОФ, который усовершенствовали для усиления морской авиации камчатской группировки войск. У него обновили авионику и радиоэлектронные системы, а также улучшили тактические характеристики. Все это поможет ему лучше проявлять себя во время боевых операций.

"На аэродроме экипаж МиГ-31БМ встречали командование и личный состав Камчатского авиаполка морской авиации ТОФ", - сообщили "РГ" в пресс-службе Восточного военного округа по ТОФ.

Дина Непомнящая