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Российская газета

Истребитель-перехватчик ТОФ вернулся на Камчатку после модернизации

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МиГ-31БМ
МиГ-31БМ.
Источник изображения: © Юрий Смитюк/ТАСС

Длительный перелет на расстояние более восьми тысяч километров совершил высотный истребитель-перехватчик МиГ-31БМ Морской авиации Тихоокеанского флота. Он вернулся на аэродром базирования на Камчатке после ремонта и модернизации.

Истребитель стал четвертым самолетом ТОФ, который усовершенствовали для усиления морской авиации камчатской группировки войск. У него обновили авионику и радиоэлектронные системы, а также улучшили тактические характеристики. Все это поможет ему лучше проявлять себя во время боевых операций.

"На аэродроме экипаж МиГ-31БМ встречали командование и личный состав Камчатского авиаполка морской авиации ТОФ", - сообщили "РГ" в пресс-службе Восточного военного округа по ТОФ.


Дина Непомнящая

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