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Известия.ru

В США анонсировали появление космических стражей

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Эмблема Космических сил США
Эмблема Космических сил США.
Источник изображения: © United States Space Force

Военнослужащих Космических сил США будут называть стражами (guardians). Об этом в пятницу, 18 декабря, сообщил вице-президент Майк Пенс на церемонии в Белом доме, где отмечали год с момента создания Космических сил.

Это название отсылает к фантастическим произведениям, в частности, серии комиксов и фильмов о супергероях «Стражи Галактики».

«Для меня большая честь объявить от имени президента США, что отныне мужчины и женщины, служащие в Космических силах США, будут называться стражами», — цитирует Пенса CNN .

Космические войска сообщили в Twitter, что это название было выбрано из сотен предложений и после опросов как внутри нового рода войск, так и среди общественности.

Ранее 10 декабря был обнародован текст новой национальной космической стратегии США. В нем в частности говорится, что космическое пространство становится потенциальной ареной боевых действий между Соединенными Штатами и их противниками, поэтому Вашингтон должен быть готов в случае необходимости отразить агрессию в космосе.

Выполнением этой задачи должны заняться Космические силы США. Подчеркивается, что космос стал сферой «ведения боевых действий», которые происходят из-за желания соперников США бросить Вашингтону вызов.

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