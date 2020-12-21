В России изобрели имитатор невесомости для космонавтов с экзоскелетом и VR-шлемом

Патент на такой тренажер получила компания "Центр тренажеростроения и подготовки персонала"

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Компания "Центр тренажеростроения и подготовки персонала" получила патент на тренажер для космонавтов, который при помощи экзоскелета и дополненной реальности будет имитировать невесомость для подготовки к внутрикорабельной деятельности. Об этом говорится в патенте, распространенном Федеральным институтом промышленной собственности.

"Изобретение относится к разделу пилотируемой космонавтики и предназначено для подготовки экипажей международных космических станций (МКС) и транспортных космических кораблей (ТПК) к так называемой внутрикорабельной деятельности при имитации в земных условиях невесомости на орбите Земли", - говорится в документе.

В патенте уточняется, что тренажер должен состоять из экзоскелета верхних конечностей, шлема и виртуальной реальности, перчаток с тактильной обратной связью, компьютерной системы, контроллера, гарнитуры, рабочего места и комплекта медицинских датчиков.

Предполагается, что космонавт, приходя на тренировку, будет закреплять экзоскелет на плечевом поясе и руках. Затем он разместится на рабочее место в положении, соответствующем позе отработки конкретной операции. Далее он подключает гарнитуру, перчатки, кабели, после этого космонавта генерируется виртуальный интерактивный мир - пилотируемые корабли или модуль орбитальной станции.

Во время тренировки аудио и видео информация, поступающая в наушники и VR-шлем, будет соответствовать проводимым операциям, а с помощью перчаток с обратной связью космонавт почувствует воздействие на пальцы, когда "нажмет" на виртуальные кнопки. "При этом экзоскелет верхних конечностей уменьшает нагрузку на мышцы и суставы рук, несколько обезвешивая и облегчая их движения", - отмечается в документе.

Наличие датчиков медицинского контроля "позволяет своевременно выявить опасные для здоровья психофизиологические состояния обучаемого космонавта и "рекомендовать" инструктору остановить тренировку".