Войти
ТАСС

В России изобрели имитатор невесомости для космонавтов с экзоскелетом и VR-шлемом

39
0
0
Центр подготовки космонавтов
Центр подготовки космонавтов.
Источник изображения: Фото: Центр подготовки космонавтов/РОСКОСМОС

Патент на такой тренажер получила компания "Центр тренажеростроения и подготовки персонала"

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Компания "Центр тренажеростроения и подготовки персонала" получила патент на тренажер для космонавтов, который при помощи экзоскелета и дополненной реальности будет имитировать невесомость для подготовки к внутрикорабельной деятельности. Об этом говорится в патенте, распространенном Федеральным институтом промышленной собственности.

"Изобретение относится к разделу пилотируемой космонавтики и предназначено для подготовки экипажей международных космических станций (МКС) и транспортных космических кораблей (ТПК) к так называемой внутрикорабельной деятельности при имитации в земных условиях невесомости на орбите Земли", - говорится в документе.

В патенте уточняется, что тренажер должен состоять из экзоскелета верхних конечностей, шлема и виртуальной реальности, перчаток с тактильной обратной связью, компьютерной системы, контроллера, гарнитуры, рабочего места и комплекта медицинских датчиков.

Предполагается, что космонавт, приходя на тренировку, будет закреплять экзоскелет на плечевом поясе и руках. Затем он разместится на рабочее место в положении, соответствующем позе отработки конкретной операции. Далее он подключает гарнитуру, перчатки, кабели, после этого космонавта генерируется виртуальный интерактивный мир - пилотируемые корабли или модуль орбитальной станции.

Во время тренировки аудио и видео информация, поступающая в наушники и VR-шлем, будет соответствовать проводимым операциям, а с помощью перчаток с обратной связью космонавт почувствует воздействие на пальцы, когда "нажмет" на виртуальные кнопки. "При этом экзоскелет верхних конечностей уменьшает нагрузку на мышцы и суставы рук, несколько обезвешивая и облегчая их движения", - отмечается в документе.

Наличие датчиков медицинского контроля "позволяет своевременно выявить опасные для здоровья психофизиологические состояния обучаемого космонавта и "рекомендовать" инструктору остановить тренировку".

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Проекты
ИТ
Медицина
МКС
Похожие новости
10.01.2017
Дмитрий Рогозин: «Сила России в её собственной индустрии»
17.10.2016
Чартером до Луны
05.12.2014
Китай просится на МКС
07.10.2014
Российский космос: славное прошлое, сложное настоящее, неясное будущее
30.10.2009
VI Международный аэрокосмический конгресс: на перепутье масштабных программ
08.10.2007
"Единая Россия" выходит на космический уровень
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 21.12 01:18
  • 84
«Терминатор» обкатают в закрытом режиме
  • 21.12 01:04
  • 5
Российские противокорабельные ракеты вошли в число опаснейших в мире
  • 21.12 00:49
  • 60
"Мы как поддерживали Донбасс, так и будем поддерживать"
  • 20.12 23:28
  • 1
Разработчики противотанкового комплекса "Конкурс-М" получили премию "Золотая идея" ФСВТС
  • 20.12 23:25
  • 27
Сахалин, как цитадель, на изолированном Тихоокеанском ТВД
  • 20.12 22:19
  • 42
Огонь с моря: в России испытали новый плавающий танк
  • 20.12 19:34
  • 239
Су-34 меняет профессию: экипажи бомбардировщиков научат сбивать самолёты
  • 20.12 19:25
  • 144
Огневая мощь свободы
  • 20.12 12:33
  • 8
Новейший корвет РФ сбил крылатую ракету из пушки
  • 20.12 12:33
  • 16
Список документов для оформления лицензии на оружие предложили расширить
  • 20.12 09:28
  • 2
BAE Systems представила облик танка будущего для Армии США, создаваемого по программе MPF
  • 20.12 00:31
  • 30
Эксперт сравнил Маска с Королевым и фон Брауном после взрыва Starship
  • 19.12 19:07
  • 56
Генконструктор "Булавы" заявил, что ракета "летала с самого начала очень неплохо"
  • 19.12 17:43
  • 1
SpaceX отложила запуск разведывательного спутника США
  • 19.12 15:48
  • 2
«Может уничтожить мир»: в США оценили Ту-95