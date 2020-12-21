Чжунго цзюньван (Китай): российская армия подводит итоги формирования подразделений беспилотников

Россия активно разрабатывает беспилотники. В 2018 году произошел прорыв, который привел к расширению их «родословной», пишет «Чжунго цзюньван». Но, совершив большой скачок, Россия останавливаться не собирается. Она намерена увеличить количество задач, выполняемых беспилотниками, а также развивать «инновационное военное искусство».

Поскольку в этом году военная подготовка и другие задачи вошли в завершающую стадию, различные российские военные службы и вооруженные силы последовательно публикуют общие итоги годовых тренировок. В последнее время Управление строительства и развития применения беспилотных летательных аппаратов при Генеральном штабе ВС России систематически выпускало результаты создания подразделений БПЛА в последние годы и считает, что эти отряды совершили большой скачок в развитии с точки зрения масштаба, структуры и реальных боевых возможностей.

Строительство "четырех балок и восьми опор" (обр. основной каркас здания, прим. пер.)

Российское Управление строительства и развития системы применения БПЛА было создано в 2012 году и находится в прямом подчинении Генерального штаба Вооруженных сил РФ. В его обязанности входит руководство исследованиями и разработками беспилотного оборудования, надзор за производством, планирование строительства подразделений и исследования в области боевого применения БПЛА. В 2014 году Минобороны России создало 924 Государственный центр беспилотной авиации на базе 467 Межвидового учебного центра Западного военного округа, который в основном отвечает за подготовку личного состава и испытания оборудования. По статистике, центр ежегодно обучает более 1000 операторов беспилотников и командиров подразделений, и уже подготовил около 7000 человек соответствующего персонала. За последние два года Минобороны России четко двигалось в направлении развития сил БПЛА, выпустив "Перспективы развития и применения комплексов с беспилотными летательными аппаратами в Вооруженных силах Российской Федерации к 2025 году" и усовершенствовав межведомственный механизм управления и применения комплексов с БПЛА.

В настоящее время в российской армии сформировано 53 подразделения БПЛА, всего на вооружении насчитывается более 2000 дронов. Во всех соединениях сухопутной армии имеются свои отряды беспилотников; ВМФ сформировал отряды дронов в каждом флоте; ВВС используют авиационные дивизии как подразделения для организации отрядов БПЛА; ВДВ организовали соединения и взводы беспилотников в составе 31-й десантно-штурмовой бригады, 83-я десантно-штурмовой бригады и 98-я воздушно-десантной дивизии; 3 гвардейские ракетные дивизии Ракетных войск стратегического назначения имеют подразделения БПЛА. Россия также разместила отряды беспилотников в Крыму, Абхазии, Армении и Калининграде.

Согласно новому изданию "Плана национальной обороны РФ", в ближайшие пять лет каждая российская артиллерийская бригада, воздушно-десантный полк, ракетный корпус стратегического назначения и авиационная база выделят собственные подразделения беспилотников. Минобороны России планирует выделить 570 миллионов рублей (около 50 миллионов юаней) на строительство 7 новых цифровых полигонов для цифрового моделирования и летных испытаний БПЛА, которые, как ожидается, будут завершены в 2023 году. Иностранные СМИ отметили, что в последние годы высшее руководство российских вооруженных сил придает большое значение укреплению боевого потенциала БПЛА, постоянному совершенствованию планирования, конструкции и связанных с ними механизмов, а также созданию "четырех балок и восьми опор" для подразделений беспилотников, что сыграло положительную роль в повышении эффективности командования и управления БПЛА и улучшении их боевых возможностей.

Создание класса беспилотных аппаратов

Согласно наблюдениям, с 2018 года в строительстве БПЛА российскими военными произошел ключевой прорыв, и их "родословная" непрерывно расширялась. Постепенно было разработано несколько моделей, основанных на собственных исследованиях и импортированных модернизациях, и сформировалось множество идей для дальнейшего развития. Более 30 российских военных авиастроительных гигантов, таких как компания "РСК МиГ", ОКБ П.О. Сухого, Объединенная приборостроительная корпорация, КБ "Туполев" и другие, приняли участие в отечественном проекте БПЛА, и за счет универсализации корпуса и модульной конструкции функций проектируют и создают мощное беспилотное оборудование, обладающее высокой практичностью и комплексными характеристиками. Сообщается, что основными репрезентативными моделями являются дроны "Тахион", "Орлан", "Элерон" и "Гранат".

Два БПЛА "Форпост" и "Застава", импортированные и затем усовершенствованные, в основном разработаны на базе двух беспилотников Израиля IAI Searcher и IAI Bird Eye 400. В настоящее время эти два БПЛА стали основным оборудованием российской армии для завоевания информационного превосходства на поле боя и усиления обороны важных целей. Один из них, БПЛА "Форпост", развивает скорость 204 км/ч, имеет дальность полета 249 километров, время автономной работы 17,5 часов и может нести до 100 килограмм боеприпасов.

В 2020 году российские военные добились немалых успехов в создании тяжелых и ударно-разведывательных беспилотников. Проекты дронов "Охотник", "Альтаир", "Альтиус-РУ", "Орион" и другие вошли в стадию летных испытаний и приемочных работ. В сентябре этого года БПЛА "Охотник", являющийся образцом беспилотного бомбардировщика шестого поколения, прошел испытания на той же высоте и с той же скоростью, что и истребитель Су-57, результаты испытаний были признаны удовлетворительными. БПЛА "Орион" в основном предназначен для беспилотных операций. В перспективе от 3 до 6 дронов будут составлять боевую единицу, и каждый беспилотник будет нести по 4 ракеты. БПЛА "Альтаир" - это новая модель ударно-разведывательного дрона российской армии. По размерам он похож на американский беспилотник RQ-4 Global Hawk. Он может непрерывно летать в течение 48 часов и имеет общую дальность полета 10 тысяч километров.

Кроме того, российские военные придают большое значение подготовке операторов дронов. Российская армия определила, что операторы БПЛА должны назначаться из офицеров и солдат, находящихся в армии по контракту, имеющих такие же права, как и летчики-истребители.

Инновационное военное искусство

Российские СМИ отмечают, что планомерная разработка БПЛА поможет российским военным выполнять разнообразные боевые задачи. С 2015 года российские военные постоянно на практике проверяют эффективность беспилотного оборудования в Сирии и на других полях сражений и постепенно сформировали концепцию развития БПЛА при объединении наблюдения и ведения боевых действий с учетом стратегии и тактики. При этом боевые возможности подразделений БПЛА непрерывно улучшаются.

Используя реальный боевой опыт, российская армия постоянно совершенствует военную тактику повседневной подготовки к боевой готовности. В ходе стратегических учений "Центр-2019" российские военные впервые использовали подразделения БПЛА для формирования штурмовых отрядов, а также координировали разведывательные и ударные операции совместно с разведывательными и радиолокационными войсками. Во время учений Северного флота российские военные впервые использовали дроны для получения сведений о боевом положении и для поддержки 36 боевых кораблей, участвовавших в миссии. В ходе широкомасштабных проверок боевой готовности в течение года российская группа БПЛА и Черноморский флот провели учения наступательного и оборонительного противостояния, во врем которых дроны прорвали систему ПВО Крымского эшелона.

Кроме того, российская армия успешно завершила исследования и разработки шлема оператора БПЛА под кодовым названием "Сварог", который позволит наблюдать за ситуацией на поле боя в режиме реального времени при использовании видеоэкрана, а также выполнять точные операции с помощью технологии поворота головы и позиционирования зрачка. Тактика "пчелиного роя", которую изучает и испытывает российская армия, откроет новый образец скоординированных боевых действий человека и беспилотника, когда один-два пилотируемых самолета будут сопровождаться 4-8 дронами, формируя смешанную авиационную группу, при этом пилотируемый самолет будет отвечать за командование на месте, а БПЛА - за штурмовые и разведывательные задачи.

Согласно новому плану национальной обороны российской армии, к 2025 году количество наступательных задач, выполняемых российскими беспилотниками, будет увеличено вдвое по сравнению с текущими значениями, а их роль в боевых операциях станет более заметной.

Ли Лун (李龙)