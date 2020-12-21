Popular Mechanics (США): похоже, Россия недавно испытала космическое оружие

Статья обвиняет США в лицемерии. Выйдя из договора по противоракетной обороне 1972 года, США теперь обвиняют Россию в создании оружия, запрещенного этим договором. Но что было делать России? Не ждать же, пока новое оружие США сделает ее совсем беззащитной. И вот новости: в РФ создана противоспутниковая система «Нудоль».

Эта ракетная система предназначена для выхода в космос и уничтожения вражеских спутников на орбите.

- Россия провела очередные испытания новой системы противоспутникового оружия "Нудоль".

- Эти ракеты наземного базирования предназначены для уничтожения спутников на низкой околоземной орбите, чтобы враги России не могли их использовать.

- Изначально данная система разрабатывалась как противоракетная, и предназначалась она для защиты Москвы от ядерного нападения.

15 декабря Россия провела испытания противоспутникового оружия, осуществив ракетный пуск с космодрома Плесецк в Архангельской области. Российское правительство дало указание гражданским летательным аппаратам не залетать в районы проведения испытаний.

Probably "Nudol" from Plesetsk will be launched on December 16, reserve date December 20. On December 14, the launch of "Angara-A5" from Plesetsk. Is it possible that "Angara-A5", in addition to the satellite, should launch a real target for the "Nudol"? pic.twitter.com/3jfILvoVTX - Evgeniy Maksimov (@PararamTadam) December 12, 2020



​Евгений Максимов

@PararamTadam

Возможно, "Нудоль" будет запущена из Плесецка 16 декабря, резервная дата 20 декабря.

14 декабря, пуск "Ангары-А5" из Плесецка.

Возможно ли, что "Ангара-А5" вдобавок к спутнику запускает реальную мишень для "Нудоли"?

Во время испытаний "Нудоли" в апреле Россия дала почти идентичные указания об опасных зонах.

​"Нудоль" также называют оружием спутникового перехвата с прямым выведением на орбиту. Это значит, что ракету запускают с мобильной пусковой установки наземного базирования, после чего она выводится на орбиту и осуществляет перехват цели в космосе. Есть и другие виды противоспутниковых средств. Среди них орбитальные системы (спутники, предназначенные для поражения других спутников), электромагнитное излучение, блокирующее спутниковые сигналы из космоса, и лазерное оружие наземного базирования.

Специалисты считают, что "Нудоль" является вариантом системы противоракетной обороны А-235. Договором по противоракетной обороне от 1972 года запрещалось крупномасштабное строительство систем ПРО. Логика запрета состояла в том, что если разрешить производство таких систем, это приведет к резкому увеличению количества ракет в ядерном снаряжении во всем мире. Договор все же разрешал двоим участникам, США и СССР, иметь по 100 ракет каждому. США построили одну систему и со временем отказались от нее, а у Советского Союза такая система защищала столицу Москву.

Договор по ПРО больше не действует, и Россия поддерживает в исправном состоянии прикрывающую Москву систему. Система ПРО А-235 должна была прийти на смену устаревшей системе А-135. Российские противоракеты предназначены для поражения подлетающих ядерных боеголовок посредством ядерных взрывов мощностью 10 килотонн. Точно так же подлетающую пулю можно уничтожить точно рассчитанным по времени броском ручной гранаты.

Очевидно, противоспутниковая система является модифицированным вариантом А-235. Эта ракета взлетает достаточно высоко, чтобы поражать спутники на низкой околоземной орбите. Видимо, именно там А-235 осуществляет перехват боевых частей ракет. Видимо, в "Нудоли" используется боеголовка в обычном снаряжении, а не в ядерном. В случае возникновения конфликта неядерная система "Нудоль" будет применяться на начальном этапе, чтобы с самого начала лишить противника средств космического базирования, так как применение на начальной фазе ядерного оружия приведет к никому не нужной эскалации.

Космическое командование США в своем уведомлении отметило проведенные испытания и заявило: "Соединенные Штаты обеспокоены тем, что Россия продолжает разрабатывать и принимать на вооружение несколько типов противоспутникового оружия наземного и космического базирования. Эти действия идут вразрез с официальной дипломатической позицией России, которая заявляет, что она против милитаризации космоса".

Здесь есть элемент лицемерия, так как у США предположительно имеется как минимум две системы спутникового перехвата с прямым выведением на орбиту: SM-3 и наземная система противоракетной обороны на маршевом участке полета (Ground Based Midcourse Defense).

Подобно А-235, обе системы изначально создавались для перехвата ракет средней и большей дальности. Но эта задача очень похожа на перехват вражеских спутников. Противоракета SM-3 один раз уже сбила спутник. Это было в 2008 году, когда с крейсера "Озеро Эри" был осуществлен перехват деактивированного американского спутника на низкой околоземной орбите. Этот спутник USA-193 был перехвачен на высоте 246 километров и на скорости 35 000 километров в час.

В дополнение к системам спутникового перехвата с прямым выведением на орбиту у космических войск США имеется система радиоэлектронного подавления наземного базирования, цель которой - не дать противнику использовать сигналы со спутников типа GPS для наведения оружия на цели на поле боя.

Россия уже три года проводит испытания "Нудоли". Кроме А-235, у нее есть как минимум три других системы противоспутникового оружия. Система "Контакт" авиационного базирования - это противоспутниковая ракета с прямым выведением на орбиту, запуск которой производится с модифицированного самолета МиГ-31. Установленный на грузовом автомобиле противоспутниковый лазер "Пересвет", между тем, ослепляет оптические системы спутников-шпионов.

И наконец, есть предположения, что Россия проводит испытания орбитального противоспутникового оружия, представляющего собой спутник-носитель, запускающий маленькие спутники-перехватчики. Это оружие разрабатывается в рамках программы "Буревестник".

Кайл Мизоками (Kyle Mizokami)