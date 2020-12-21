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ТАСС

Космонавты на МКС ищут новое место утечки воздуха

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Центр управления полетами
Центр управления полетами.
Источник изображения: © Михаил Джапаридзе/ТАСС

Космонавт Сергей Рыжиков отметил, что воздух уходит через переходную камеру

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Российские космонавты на Международной космической станции (МКС) ищут новое место негерметичности, следует из переговоров МКС с Центром управления полетами (ЦУП).

"Сейчас мы не понимаем, в какой части ПрК (переходная камера в модуле "Звезда" - прим. ТАСС) еще одна утечка воздуха", - сказал специалист с Земли.

В свою очередь космонавт Сергей Рыжиков, который находится на МКС, отметил, что он понимает, что воздух уходит через переходную камеру.

Специалист ЦУП подчеркнул, что сейчас теряются резервные запасы по газу. "Мы будем вынуждены в ближайшее время эту проблему решить", - подчеркнул он, пояснив, что если закрыть переходную камеру, есть риск потерять результаты работы, которую уже провели российские космонавты.

Утром 15 октября экипаж МКС доложил на Землю, что возможное место утечки воздуха найдено в промежуточной камере российского модуля "Звезда". Позднее космонавт Анатолий Иванишин рассказал, что место негерметичности похоже на криволинейную царапину, длина которой составляет 2-3 см. Позже Рыжиков уточнил размеры трещины, она составляет около 4,5 см.

В ноябре российские члены экипажа сделали снимки предполагаемого места утечки с внешней стороны МКС во время выхода в открытый космос. Космонавты не заметили повреждений снаружи станции в районе трещины.

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Страны
Россия
Проекты
МКС
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