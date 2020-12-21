Оригинал взят у коллеги dambiev в Торжественная церемония передачи первого собранного в Казахстане вертолёта Ми-8АМТ

Как сообщает казахстанский сайт Informburo.kz , в Алматы на 405-м авиаремонтном заводе прошла торжественная церемония передачи МЧС [Казахстана] первого собранного в Казахстане вертолёта Ми-8АМТ. Эти многоцелевые машины выпускает Улан-Удэнский авиационный завод, входящий в холдинг "Вертолёты России". У нас будет производиться крупноузловая сборка Ми-8АМТ из комплектов, поставляемых российским предприятием. Подробнее - в фоторепортаже Григория Беденко.

Первый этап контракта с Улан-Удэнским авиационныи заводом предполагает сборку в Казахстане 17 бортов. 11 из них предназначены для МЧС, 6 - для Национальной гвардии. Поставка комплектов запланирована до 2022 года. Вертолёты будут использоваться для перевозки пассажиров и груза, аварийно-спасательных работ, охраны лесов, пожаротушения, оказания услуг санитарной авиации, а также выполнения правоохранительных задач. Использование опыта и разветвлённой сервисной сети авиаремонтного завода №405 позволит обеспечить интегрированную сервисную поддержку заказчиков в местах дислокации.