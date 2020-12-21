Взрыв мины: российский миротворец погиб в Карабахе

Российский сапер погиб при разминировании в Карабахе
В Нагорном Карабахе на мине, заложенной у дороги, подорвался офицер российского миротворческого контингента. Минобороны РФ сообщило, что окажет семье погибшего всю возможную помощь. Всего с конца прошлого месяца российские инженерные подразделения разминировали в регионе 218 гектаров местности, 92 километра дорог и 423 дома.
В окрестностях города Шуши в Нагорном Карабахе при разминировании участка дороги погиб офицер Вооруженных сил РФ, сообщает Минобороны России.
Инцидент произошел в четверг, 17 декабря. Военнослужащий из группы разминирования Международного противоминного центра подорвался на взрывном устройстве и получил тяжелое ранение, передает ТАСС.
Раненому была оказана экстренная медицинская помощь на месте, однако, ввиду тяжести ранения, его решили перевезти в госпиталь.
«При транспортировке в госпиталь офицер скончался от полученных травм. Семье военнослужащего Министерством обороны будет оказана вся возможная и необходимая помощь и поддержка», - рассказали в ведомстве.
В данный момент специалистами противоминного центра российского миротворческого контингента продолжается работа по разминированию территории, говорится в комментарии Минобороны.
Всего инженерными подразделениями российских миротворческих сил в Нагорном Карабахе разминировано около 218 гектаров местности, 92 километра дорог, 423 домостроения. Обнаружено и обезврежено более 7 800 взрывоопасных предметов», - детализируется сообщение.
В конце прошлого месяца офицер миротворческого подразделения ВС РФ также получил ранение при взрыве мины в районе села Мадагиз Мартакертского района непризнанной Нагорно-Карабахской республики.
Также при инциденте пострадали четверо сотрудников Министерства чрезвычайных ситуаций НКР. Кроме того, при взрыве погиб заместитель командира корпуса ВС Азербайджана, полковник Бабек Самидли.
В этот же день Минобороны РФ сообщило, что самолеты Ан-124, Ил-76 и Ту-154 Военно-транспортной авиации Воздушно-космических сил из подмосковного аэродрома Чкаловский доставили в Карабах специалистов, технику и вооружение, а также служебных собак Международного противоминного центра.
В несколько аэродромов Еревана прибыли более 100 российских военных специалистов, 13 единиц военной и специальной техники, включая многофункциональные робототехнические комплексы разминирования «Уран-6», бронетранспортеры и бронеавтомобили.
После этого российские военные в составе нескольких колонн проследовали по маршруту Ереван - Горис - Степанакерт, где приступили к инженерной разведке, разминированию местности, дорог и объектов, уничтожению взрывоопасных предметов.
В первую очередь, работа ведется в районах Нагорного Карабаха, наиболее пострадавших во время конфликта с Азербайджаном. Отряды разминирования работают как вручную, так и с помощью робототехнических средств.
Обнаруженные мины и другие несработавшие боеприпасы специалисты вывозят и уничтожают на специально оборудованном полигоне, а те взрывные устройства, которые невозможно эвакуировать, подрываются на месте «с обеспечением всех необходимых мер безопасности», поясняется в комментарии Минобороны РФ.
Основную часть опасных предметов, от которых нужно очищать карабахскую землю, составляют артиллерийские снаряды, минометными мины, ручные гранаты, а также заряды к ручным гранатометам.
В ночь на 10 ноября Баку, Москва и Ереван подписали трехстороннее соглашение о прекращении огня в Нагорном Карабахе. Договор положил конец шестинедельному военному противостоянию в регионе и привел к существенному сокращению территорий непризнанной Нагорно-Карабахской республики - Азербайджану удалось вернуть большую часть земель, потерянных почти 30 лет назад.
Андрей Ермолов