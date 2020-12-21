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Известия.ru

Рогозин анонсировал около шести пусков по программе OneWeb в 2021 году

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Госкорпорация «Роскосмос» планирует в 2021 году осуществить около шести запусков британских спутников связи OneWeb с космодрома Восточный. Об этом заявил в пятницу, 18 декабря, генеральный директор госкорпорации Дмитрий Рогозин.

«Нагрузка на Восточный в следующем году будет намного выше: это и пуски OneWeb — их будет шесть примерно, может, даже больше, это и лунная миссия, что крайне важно», — отметил Рогозин в беседе с журналистами.

Он добавил, что в 2020 году планировалось четыре пуска по вышеуказанной программе, но из-за пандемии производство космических аппаратов было приостановлено.

«К концу года только была доставлена одна связка — 36 аппаратов. Их мы и запустили сегодня. Но эти запуски никуда не пропадают, они перейдут на 2021 год», — добавил гендиректор.

В заключение он уточнил, что уже в конце февраля госкорпорация планирует возобновить пуски на Восточном.

Ранее в пятницу с космодрома была запущена ракета-носитель «Союз-2.1б» с британскими спутниками связи OneWeb. На борту ракеты размещены 36 спутников, которые выводятся на орбиту с целью создания сети спутникового интернета. Позже в этот же день они также были выведены на орбиту.

Договор между Arianespace и OneWeb на 21 пуск ракет-носителей «Союз» с разгонными блоками «Фрегат» для выведения в космос 672 спутников OneWeb был подписан в 2015 году. К 2021 году британская OneWeb рассчитывала обеспечить 24-часовое покрытие Земли широкополосным доступом в интернет, однако успела вывести на низкую околоземную орбиту 74 аппарата.

В конце марта 2020 года OneWeb объявила о банкротстве и запуске процесса реорганизации. Компания вела переговоры о привлечении дополнительных инвестиций, но ухудшение экономической ситуации из-за пандемии коронавируса не дало им прийти к успеху.


22 марта «Роскосмос» вывел на орбиту 34 британских спутника связи с помощью ракеты-носителя «Союз-2.1б». Все спутники были запущены удачно, связь с ними была установлена в тот же день. До этого партия из 34 британских спутников была выведена на орбиту этой же ракетой-носителем в феврале.

О том, что российские предприятия возобновили работы по проекту запуска спутников OneWeb, 21 сентября сообщил генеральный директор «Главкосмоса» (входит в «Роскосмос»). Тогда же компания Arianespace анонсировала первый запуск этих аппаратов с космодрома Восточный.

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Страны
Великобритания
Россия
Компании
Arianespace
Роскосмос
Персоны
Рогозин Дмитрий
Проекты
2020-й год
Ariane РН
Восточный Космодром
ИТ
Луна
Союз-2 РН
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