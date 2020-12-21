Запущенные «Союзом-2.1б» спутники OneWeb выведены на орбиту

Ракета-носитель «Союз-2.1б» вывела 36 британских спутников связи OneWeb на орбиту. Об этом в пятницу, 18 декабря, сообщил глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

«Все 36 космических аппаратов OneWeb выведены разгонным блоком «Фрегат» на расчетные орбиты. Миссия завершена успешно. Поздравляю!» — написал он в Twitter.

Запуск «Союза-2.1б» с партией спутников состоялся ранее в этот же день в 15:27 мск с космодрома Восточный. Спутники выводятся на орбиту с целью создания сети спутникового интернета.

Всего до 2022 года планируется осуществить 16 запусков с Восточного, Байконура и Куру.

Договор между Arianespace и OneWeb на 21 пуск ракет-носителей «Союз» с разгонными блоками «Фрегат» для выведения в космос 672 спутников OneWeb был подписан в 2015 году. К 2021 году британская OneWeb рассчитывала обеспечить 24-часовое покрытие Земли широкополосным доступом в интернет, однако успела вывести на низкую околоземную орбиту 74 аппарата.

Однако в конце марта 2020 года OneWeb объявила о банкротстве и запуске процесса реорганизации. Компания вела переговоры о привлечении дополнительных инвестиций, но ухудшение экономической ситуации из-за пандемии коронавируса не дало им прийти к успеху.

22 марта «Роскосмос» вывел на орбиту 34 британских спутника связи с помощью ракеты-носителя «Союз-2.1б». Все спутники были запущены удачно, связь с ними была установлена в тот же день. До этого партия из 34 британских спутников была выведена на орбиту этой же ракетой-носителем в феврале.

О том, что российские предприятия возобновили работы по проекту запуска спутников OneWeb, 21 сентября сообщил генеральный директор «Главкосмоса» (входит в «Роскосмос»). Тогда же компания Arianespace анонсировала первый запуск этих аппаратов с космодрома Восточный.