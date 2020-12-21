Войти
Российская газета

В построенных Минобороны медцентрах от COVID-19 вылечили 13 тысяч человек

41
0
0
Источник изображения: Фото: Минобороны РФ

Количество военнослужащих, которые с помощью ведомственных и гражданских медиков справились с новой коронавирусной инфекцией, достигло в армии и на флоте 21 701 человека. Эти данные в пятницу вечером опубликовали в специальном бюллетене на официальном сайте Минобороны РФ.

Там сказано, что только за прошедшие сутки в Вооруженных силах выздоровели 195 военнослужащих. Кроме того, начиная с марта 82 157 представителей Вооруженных сил, контактировавших с инфицированными COVID-19, после обязательного двухнедельного контроля и отрицательного результата тестирования сняли с медицинского контроля.

Однако 4 061 военнослужащий, у которых результаты теста на COVID-19 оказались положительными, по-прежнему находятся на контроле у врачей. Это меньше, чем было в минувший четверг и несколькими днями ранее. 2 503 таких пациента лежат в военных госпиталях. Шестьдесят три изолированы по месту службы. Сорок два находятся в гражданских больницах и клиниках. Еще 1 453 человека лечатся на дому.

Все эти военнослужащие находятся под постоянным наблюдением медиков, говорится в бюллетене. В тяжелом состоянии - десять. Средняя тяжесть заболевания диагностирована у двадцати пациентов. Остальные болеют без симптомов.

В бюллетене также отмечается, что в многопрофильных центрах, построенных Минобороны России в 16 регионах страны, медицинскую помощь оказали 12 889 заболевшим, 4 239 из которых - гражданские. Все они прошли необходимое лечение в стационарных условиях, выздоровели и были выписаны.

"Пациенты получают все виды специализированной помощи - от диагностики до хирургического лечения по самому широкому спектру патологий, в том числе пострадавшим от коронавирусной инфекции", - отметили в Минобороны РФ.


Юрий Гаврилов

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Медицина
Похожие новости
21.08.2020
Начальник Генштаба Герасимов проверил ход специальных учений в Астраханской области
02.04.2020
США немедленно введут в эксплуатацию медицинские принадлежности, доставленные российским самолетом
22.01.2020
Современное вооружение и успехи в Сирии. Как Шойгу изменил российскую армию
22.11.2019
Видео: российский спецназ прокатился на китайской беспилотной платформе
23.10.2018
Сергей Шойгу: армиям стран "СМОА плюс" надо активнее задействовать потенциал антитеррора и миротворчества
16.11.2011
Продукцию для армии представят на выставке в Подмосковье более 120 российских и зарубежных компаний
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 21.12 01:18
  • 84
«Терминатор» обкатают в закрытом режиме
  • 21.12 01:04
  • 5
Российские противокорабельные ракеты вошли в число опаснейших в мире
  • 21.12 00:49
  • 60
"Мы как поддерживали Донбасс, так и будем поддерживать"
  • 20.12 23:28
  • 1
Разработчики противотанкового комплекса "Конкурс-М" получили премию "Золотая идея" ФСВТС
  • 20.12 23:25
  • 27
Сахалин, как цитадель, на изолированном Тихоокеанском ТВД
  • 20.12 22:19
  • 42
Огонь с моря: в России испытали новый плавающий танк
  • 20.12 19:34
  • 239
Су-34 меняет профессию: экипажи бомбардировщиков научат сбивать самолёты
  • 20.12 19:25
  • 144
Огневая мощь свободы
  • 20.12 12:33
  • 8
Новейший корвет РФ сбил крылатую ракету из пушки
  • 20.12 12:33
  • 16
Список документов для оформления лицензии на оружие предложили расширить
  • 20.12 09:28
  • 2
BAE Systems представила облик танка будущего для Армии США, создаваемого по программе MPF
  • 20.12 00:31
  • 30
Эксперт сравнил Маска с Королевым и фон Брауном после взрыва Starship
  • 19.12 19:07
  • 56
Генконструктор "Булавы" заявил, что ракета "летала с самого начала очень неплохо"
  • 19.12 17:43
  • 1
SpaceX отложила запуск разведывательного спутника США
  • 19.12 15:48
  • 2
«Может уничтожить мир»: в США оценили Ту-95