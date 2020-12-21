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Интерфакс-АВН

Замглавы Минобороны РФ оценил производственную и экспериментальную базы предприятия "ОДК-Климов"

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В цехе завода "ОДК-Климов"
В цехе завода "ОДК-Климов".
Источник изображения: © Петр Ковалев/ТАСС

Москва. 18 декабря. ИНТЕРФАКС - Замминистра обороны РФ Алексей Криворучко в рамках рабочей поездки в Санкт-Петербург проверил ход выполнения государственного оборонного заказа на АО "ОДК-Климов", сообщили журналистам в Минобороны РФ в пятницу.

"Замглавы военного ведомства посетил АО "ОДК-Климов", которое входит в Объединённую двигательную корпорацию госкорпорации "Ростех", оценил производственную и экспериментальную базы предприятия", - отметили в ведомстве.

"ОДК-Климов" по контрактам с министерством обороны выпускает двигатели семейства РД-33 для самолетов МиГ-29К/КУБ, МиГ-29М/М2 и МиГ-35, двигатели ТВ7-117СТ, созданные для турбовинтового транспортного самолета Ил-112В, вертолетные двигатели ВК-2500, применяемые в составе силовой установки на вертолетах семейства Ми и Ка, а также двигатели ТВ7-117В для Ми-38, уточнили в Минобороны.

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Страны
Россия
Продукция
117С
ВК-2500
Ил-112
Ми-38
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