Халатность на службе: главком ВВС Украины стал подозреваемым

Командующий ВВС Украины стал подозреваемым по делу о крушении Ан-26

Одной из причин аварии военного самолета Ан-26 с 26 погибшими курсантами и офицерами явилось халатное отношение к воинской службе командующего Воздушными силами Украины Сергея Дроздова, заявило украинское Госбюро расследований. Кроме Дроздова подозреваемыми по делу проходят командир и руководитель полетов воинской части А4104, к которой был приписан борт.

Командующий Воздушными силами ВСУ Сергей Дроздов стал подозреваемым по уголовному делу о крушении военно-транспортного самолета Ан-26, произошедшего в конце сентября около города Чугуев Харьковской области.

Как рассказал начальник отдела главного следственного управления Государственного бюро расследований Вадим Приймачок во время онлайн-брифинга, главкома подозревают в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 425 УК Украины (халатное отношение к воинской службе). Также фигурантами дела являются командир и руководитель полетов воинской части А4104, к которой был приписан Ан-26. Они подозреваются в нарушение правил полетов или подготовки к ним.

«Совокупность ошибочных решений и действий командира при отсутствии контроля со стороны руководства управления полетами, а именно: не была правильно определена посадочная конфигурация механизации крыла при заходе на посадку, были определенные ошибки в технике пилотирования, неправильно выбран темп», - уточнил следователь.

Авария произошло около города Чугуев 25 сентября, примерно в 20.45 по местному времени (совпадает с московским). Осуществляющий учебно-тренировочный полет Ан-26 с бортовым номером 5608 Вооруженных сил Украины заходил на посадку, но, не долетев 2 км до военного аэродрома, рухнул около автомобильной дороги - на 530-м километре трассы Киев-Харьков-Довжанский.

При падении самолет едва не зацепил проезжавший автомобиль. После крушения судно распалось на части и загорелось, говорилось в сообщении Госслужбы Украины по ЧС. Спустя час пожар был потушен прибывшими спасателями.

При крушении выжил лишь один курсант-штурман - 20-летий Вячеслав Золочевский, он получил сотрясение мозга, травму ноги и множественные ушибы, не угрожающие жизни.

Сейчас ГБР рассматривает четыре версии катастрофы: техническая неисправность агрегатов самолета, ненадлежащее исполнение обязанностей членами экипажа, ненадлежащее исполнение служебных обязанностей лицами, которые были ответственными за управление полетами, и ненадлежащее техническое обслуживание самолета.

Правительственная комиссия, со своей стороны, считает причинами трагедии отсутствие действенного контроля над организацией и выполнением полетов со стороны должностных лиц Харьковского университета, а также системные нарушения правил выполнения полетов.

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова сообщила, что дело находится на особом контроле ее ведомства, процессуальным руководством расследования занимаются военные прокуроры Харьковского гарнизона. «В этом деле кроме первоочередных следственных действий проведены допросы 81 свидетеля, назначено и проведено более 100 судебных экспертиз», - пояснила правоохранитель.

В свою очередь, заместитель руководителя Специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере Сергей Личик рассказал, что на борту находились люди, которых там не должно было быть.

«Каждый из тех, кому сегодня сообщили о подозрении, допустил соответствующие нарушения, которые, по результатам военной экспертизы, в комплексе находятся в причинно-следственной связи со случившейся катастрофой. Если бы каждый из этих людей должным образом выполнял свои обязанности, должным образом выполнял уставы, соблюдал требования правил полетов, то катастрофы не произошло бы - так отмечают эксперты», - обобщил силовик.

Незадолго до трагедии один из пилотов самолета - 30-летний майор из Чугуева - сообщил диспетчеру о проблемах с двигателем, передавало «Depo.Харьков» со ссылкой на источник в Минобороны Украины.

«Двигатель отказал. Он «в воздух» сказал. Он в эфир сказал, что какие-то проблемы с двигателем. По рации», - отметил собеседник издания.

Один из курсантов данного учебного заведения, наблюдавший посадку самолета с земли, уточнил, что борт разбился при заходе на третий разворот для посадки, сообщал ТСН.

«Что-то произошло с самолетом на высоте примерно 40 метров над землей. Самолет двигался со скоростью около 240-250 км/ч», - приводят местные СМИ слова офицеров аэродрома, наблюдавших за полетом.

Глава Харьковской областной администрации Алексей Кучер считает, что причиной аварии могла быть посадка на этом же аэродроме борта с сыном Сергея Дроздова. Как он рассказал в эфире украинского шоу «Свобода слова», самолет с сыном высокопоставленного украинского военного получил приоритет на посадку на военном аэродроме, при этом уже было известно, что борт с 27 офицерами и курсантами неисправен. «Приоритет посадки был дан второму борту, который был исправен. При этом было известно на момент посадки первого борта, что второй неисправен», - пояснил политик.

В ответ сам Дроздов указал, что не связывался с руководителем полетов этого аэродрома и не давал ему никаких поручений относительно плана посадок. Он также пояснил, что очередность посадки бортов следовала логически из удаленности самолетов от взлетно-посадочной полосы.

«Самолет [с Дроздовым-младшим] находился на удалении 4 км, а второй (Ан-26. - «Газета.Ru») находился на траверзе и еще должен был пролететь по прямой около 6 км, чтобы выполнить разворот и зайти на посадку», - сказал военный.

Разбившемуся самолету было 43 года. В день крушения он сделал шесть вылетов.

Рафаэль Фахрутдинов