В России испытали самый мощный в мире ракетный двигатель

НПО «Энергомаш» провело успешные огневые испытания ракетного двигателя РД-171МВ. Об этом сообщил в пятницу, 18 декабря, глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин.

«И еще одна хорошая новость от наших двигателестроителей: «Энергомаш» сегодня провел первое полноразмерное огневое испытание самого мощного в мире жидкостного ракетного двигателя РД-171МВ. Все параметры в норме», — написал Рогозин в Twitter.

Он добавил, что двигатель будет использован на новейшей ракете-носителе «Союз-5».

В начале сентября директор самарского ракетно-космического центра «Прогресс» Дмитрий Баранов сообщил, что создание новой ракеты-носителя среднего класса «Союз-5» начнется в середине 2021 года.

В июне стало известно, что предприятия «Роскосмоса» планируют до 2027 года произвести 20 двигателей РД-171МВ.

В сентябре 2019 года НПО «Энергомаш» запустило серийное производство самых мощных в мире жидкостных ракетных двигателей РД-171МВ. Они не только предназначены для использования на первой ступени новой ракеты-носителя «Союз-5», но и будут применяться на сверхтяжелой ракете «Енисей».

Мощность двигателя РД-171МВ составляет 246 тыс. л.с. при массе 10 т. Его тяга оценивается в 800 т, пишет «Газета.ру».