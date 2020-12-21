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Военно-промышленный курьер

Китай намерен открыть двери самого большого в мире телескопа для иностранцев

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Источник изображения: vpk-news.ru

Расположенный среди гор на юго-западе Китая, крупнейший в мире радиотелескоп сигнализирует об амбициях Пекина как глобального центра научных исследований.

Пятисотметровый сферический телескоп (FAST) - единственный оставшийся огромный телескоп в мире, и он вот-вот откроет свои двери для иностранных астрономов, надеясь привлечь лучшие научные таланты мира. Второй по величине в мире радиотелескоп, расположенный в Обсерватории Аресибо в Пуэрто-Рико, был разрушен, когда его подвесная 900-тонная приемная платформа оторвалась и упала с высоты 140 метров на радиоприемную тарелку.

Китайская установка в Пинтане, провинция Гуйчжоу, в три раза более чувствительна, чем американская, и окружена пятикилометровой зоной «радиомолчания», куда не допускаются мобильные телефоны и компьютеры.

500-метровая гигантская спутниковая антенна является самой большой в мире - она занимает площадь в 30 футбольных полей и стоила 175 миллионов долларов. Китай быстро наращивает свои научные достижения, чтобы стать менее зависимым от иностранных технологий.

«Новости космоса» отмечают, что Китай вкладывает миллиарды долларов в свою военную космическую программу и планирует к 2035 году стать мировым лидером в области искусственного интеллекта, космоса, чистой энергии и робототехники.

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