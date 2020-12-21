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ТАСС

Рогозин: 24 из запущенных 18 декабря спутников OneWeb штатно выведены на орбиту

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Разгонный блок "Фрегат" продолжает работу, указал глава Роскосмоса

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Первые восемь из запущенных в пятницу с космодрома Восточный 36 спутников связи OneWeb успешно отделились от разгонного блока "Фрегат". Об этом сообщил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

"Первые две пары по четыре космических аппарата штатно отделились от разгонного блока", - написал он на своей странице в Twitter.

Как уточнил Рогозин, "Фрегат" продолжает работу. "Ему предстоят еще восемь включений/выключений его двигательной установки и отделение 28 спутников", - отметил глава Роскосмоса.

Еще 16 из запущенных в пятницу с космодрома Восточный спутников связи OneWeb успешно отделились от разгонного блока "Фрегат", сообщил позднее Рогозин. "Прошло отделение еще 16 космических аппаратов (4 группы по 4 КА)", - написал он.

Ракета-носитель "Союз-2.1б" стартовала с космодрома Восточный в 15:26 мск. Спустя примерно девять минут произошло отделение разгонного блока и началось выведение им спутников на орбиты, которое займет почти 4 часа. Это первый запуск аппаратов OneWeb с Восточного, он же является первым полностью коммерческим запуском с этого космодрома.

Первые шесть спутников OneWeb были запущены с космодрома Куру на ракете "Союз-СТ" 28 февраля 2019 года, в тот же день их вывели на орбиту. Еще два старта состоялись в этом году с Байконура: 7 февраля на орбиту были выведены 34 спутника, 21 марта - еще столько же. В общей сложности компания намеревается развернуть на околоземной орбите порядка 600 спутников.

Обновленная договоренность OneWeb с французской компанией-оператором Arianespace предполагает запуск 16 российских ракет "Союз" с космодромов Куру, Восточный и Байконур в 2020-2022 годах. Каждый запуск позволит вывести на орбиту от 34 до 36 аппаратов.

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Страны
Россия
Франция
Продукция
Фрегат РБ
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Восточный Космодром
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