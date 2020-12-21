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Российская газета

Редкая версия БМ-21 "Град" на шасси "Лаптежника" воюет в Нигерии

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Источник изображения: rg.ru

Нигерийская армия имеет на вооружении необычную модификацию БМ-21 "Град". Вместо привычных вездеходов "Урал" миасского автомобильного завода пусковые установки смонтированы на шасси советского "Лаптежника" - КрАЗ-255.

Впервые такие машины были замечены четыре года назад, и тогда эксперты спорили об их происхождении. Большинство склонялись к мнению, что это местная доработка, выполненная, возможно, с украинской помощью.

По разным прикидкам, имеется около десятка таких РСЗО, которые вместе с чехословацкими RM-70, также являющимися версиями знаменитой советской боевой машины реактивной артиллерии, воюют с террористическими формированиями.

Удивительным является то, что в качестве шасси применены автомобили, выпуск которых был прекращен двадцать семь лет назад, а не более новые модификации. Известно, что Украина продавала в Африку "Грады", выполненные на платформе КрАЗ-6322, в частности поставки осуществлялись в Демократическую Республику Конго и в Республику Сенегал.

В настоящее время предприятие в Кременчуге переживает тяжелые времена, военное ведомство предпочитает закупать продукцию иностранных производителей, что привело к банкротству завода.



Алексей Брусилов

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Страны
Конго
Нигерия
Сенегал
Словакия
Украина
Продукция
Град РСЗО
Компании
ГАЗ Группа
КрАЗ-6322
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